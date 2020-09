Adam Yates behoudt geel: “Het was een hele zware dag” zondag 6 september 2020 om 09:29

Adam Yates had het niet makkelijk op de Col de Peyresourde, moest zelfs enkele keren passen, maar verloor uiteindelijk geen tijd in finishplaats Loudenvielle. “Ik kon gewoon niet volgen, maar wist mijn eigen tempo te rijden en een tweede adem te vinden.”

Yates, nog altijd in het bezit van de gele trui, blikt terug op de eerste etappe door de Pyreneeën. “We lieten in het begin een vluchtgroep wegrijden. Het was een mooie groep. De best geplaatste renner had al een achterstand van zeventien minuten, waardoor het voor ons makkelijk was om de boel te controleren.”

Op de Port de Balès, de voorlaatste beklimming van de dag, besloot Jumbo-Visma om het tempo te verhogen. Het bleek het begin van een uitputtingsslag in de Pyreneeën, want op de Col de Peyresourde spatte de favorietengroep helemaal uiteen. Yates: “Dumoulin reed echt aan een verschrikkelijk hoog tempo en ik kon gewoon niet volgen.”

Eigen tempo

“Ik moest mijn eigen tempo rijden en wist zo weer een beetje op adem te komen. Ik wist uiteindelijk weer aan te sluiten en het tempo te volgen tot op de top van de Peyresourde. We kunnen uiteindelijk wel spreken van een goede dag, aangezien ik geen tijd verlies.” De Brit heeft nog altijd een voorsprong van drie seconden op Primož Roglič.

Vandaag krijgen de renners de tweede en laatste Pyreneeënrit voorgeschoteld richting Laruns, met onderweg de Col de la Hourcère (11,1 km aan 8,8%), Col de Soudet (3,8 km aan 8,5%) en de Col de Marie Blanque (7,7 km aan 8,6%). “Ik hoop vooral weer te overleven. Wie weet wat er dan nog mogelijk is”, aldus Yates.