Rennersvakbond CPA krijgt een nieuwe voorzitter: Gianni Bugno treedt af

Gianni Bugno zal binnenkort, na een periode van twaalf jaar, aftreden als voorzitter van rennersvakbond CPA. Dat heeft de Italiaanse ex-wielrenner laten weten in een uitgebreid interview met La Gazzetta dello Sport. Er zijn twee kandidaten om de inmiddels 58-jarige Bugno op te volgen.

Bugno begon in 2010 als voorzitter van de CPA en draagt straks, na een voorzitterschap van maar liefst twaalf jaar, het stokje over. Onder zijn leiding hield de CPA zich onder meer bezig met de veiligheid binnen de wielersport, maar was er tevens ook flinke kritiek op het functioneren van de vakbond. Twee jaar geleden eiste een groot deel van het mannelijke wielerpeloton hervormingen van rennersvakbond CPA. De renners voelden zich niet genoeg gehoord door de vakbond.

Hansen of Morabito

Er zijn twee kandidaten om Bugno op te volgen. Het gaat om (oud-)wielrenners Adam Hansen en Steve Morabito. De inmiddels 41-jarige Hansen kwam dit jaar nog uit voor het continentale WSA KTM Graz p/b Leomo, de twee jaar jongere Morabito beëindigde zijn wielercarrière in 2019. De Zwitser is tegenwoordig voorzitter van de wielerbond van het Zwitserse kanton Wallis.

De verkiezingen om de opvolger van Bugno aan te wijzen, zullen komend voorjaar – in februari – worden gehouden.