Adam Hansen pareert kritiek: “Het was een collectief besluit”

Adam Hansen kreeg veel kritiek te verduren na de negentiende etappe van de Giro d’Italia. De Australiër werd als de kwade genius gezien achter de rennersstaking, die ertoe leidde dat het parcours met meer dan 130 kilometer werd ingekort. “Het was een collectief besluit.”

Hansen, die namens rennersvakbond CPA had overlegd met de organisatie, verstuurde vrijdag een bericht via zijn social media, waarin hij enkele zaken wilde verduidelijken. “Dat er enkele aanvallen tegen mij zijn, is prima. Velen van jullie weten niet dat zestien ploegen hebben gevraagd om de etappe in te korten wegens de vele vroege ochtenden en de lange transfers. Dit wisten we niet maanden van tevoren zoals iedereen denkt, maar pas enkele dagen vooraf.”

“Gezien ook de vermoeidheid en de aanslag van de ronde op ons immuunsysteem, vonden de renners het onnodig om een etappe van 260 kilometer, die in de regen begint, te rijden met een pandemie aan de gang. Hoewel de keuze om de rit in te korten niet door die zestien ploegen is genomen, waren bij de start maar vier renners aanwezig. Alle anderen waren in een tent aan het schuilen tegen de regen.”

Collectief besluit

De Australiër werd naar binnen geroepen. “Iedereen in de tent vond dat de etappe moest worden ingekort. Ik, Adam Hansen, sprak als individu namens de renners die niet aan de startlijn stonden, niet als de Adam Hansen van Lotto Soudal. Het was een collectief besluit van alle renners die niet aan de start stonden. Renners die wilden rijden, waren daar vrij in. Maar ze kozen er allemaal voor om dat niet te doen en bleven in de tent tot voorbij de officiële starttijd.”

Volgens Hansen accepteerden organisator RCS Sport en wedstrijddirecteur Mauro Vegni dat. “In eerste instantie was er wat verwarring, maar uiteindelijk heeft iedereen voluit gereden.”