Giro 2020: Cerny wint ingekorte rit naar Asti, Kelderman behoudt roze trui

Josef Cerny heeft een veelbesproken etappe in de Giro d’Italia 2020 gewonnen. De Tsjechische hardrijder van CCC was na een ingekorte rit van 124 kilometer de beste vluchter in finishplaats Asti. Victor Campenaerts (NTT) werd op ruime achterstand tweede. Het peloton, met roze trui Wilco Kelderman, nam een snipperdag.

Nog voor de start van de rit was er al de nodige opschudding. Onder aanvoering van rennersvakbond CPA hadden de renners geklaagd bij de organisatie over de lengte van de rit. De 258 kilometer die op het programma stonden, in combinatie met de zware regenval, en dat na de loodzware bergetappes van de laatste dagen. Giro-baas Mauro Vegni ging overstag omdat een aantal renners dreigde niet te startten en besloot om de etappe flink in te korten.

Met de bus werden de renners vervolgens naar Abbiategrasso gebracht. Vanaf daar moest nog 124 kilometer gereden worden. Voor kersverse rozetruidrager Wilco Kelderman een hoogst opmerkelijke dag, maar daar hoorde je de kopman van Team Sunweb niet over. Om 14.30 uur werd vervolgens de ingekorte etappe op gang gevolgd.

Campenaerts direct in de aanval

Direct vanuit de start (nog altijd in de stromende regen) reed een drietal met Victor Campenaerts, Simon Pellaud en Josef Cerny weg uit het peloton. Zij kregen een groep met Giovanni Carboni, Nathan Haas, Marco Mathis, Iljo Keisse, Simon Clarke, Lachlan Morton, Alex Dowsett, Sander Armée, Albert Torres, Jacopo Mosca en Etienne van Empel achter zich aan. Die elf wisten na een achtervolging van 20 kilometer de aansluiting te maken aan kop.

In het peloton nam BORA-hansgrohe de achtervolging in handen. De ploeg van Peter Sagan gaf de veertien koplopers niet meer dan anderhalve minuut. Even bracht BORA-hansgrohe het verschil terug tot een halve minuut, maar dichterbij kwam het peloton niet. De vluchters liepen weer uit naar een voorsprong van anderhalve minuut, wat voor BORA-hansgrohe het teken was om de benen stil te houden.

Geen andere ploeg was geïnteresseerd in de ritzege, en dus kregen de veertien koplopers definitief de vrijgeleide om voor de ritzege te strijden. Binnen no time was de voorsprong opgelopen naar zeven minuten, omdat Team Sunweb in het peloton een rustig tempo aanhield. De koplopers bleven goed ronddraaien, tot 30 kilometer van de meet.

Hardrijders kleuren de finale

Victor Campenaerts was de eerste die ten aanval trok en zo de finale opende. De hardrijder van NTT was de meest bedrijvige en kreeg Pellaud, Clarke, Cerny, Armée en Mosca achter zich aan. Op een heuvelachtig stuk rondom het tweede tussenpunt wist Cerny, de Tsjech van CCC, zich los te weken van zijn medevluchters. De tijdritspecialist pakte direct 20 seconden op Campenaerts, Clarke, Mosca, Armée en Keisse. Laatstgenoemde wist in zijn eentje de sprong te maken naar de groep-Campenaerts, waar Pellaud gelost was.

Cerny begon met een voorsprong van 40 seconden aan de laatste vijftien kilometer richting Asti. De vijf achtervolgers legden zich daar niet bij neer en draaiden goed rond. Zo kwamen ze beetje bij beetje dichter bij Cerny, maar het verschil bleef hangen rond de 20 seconden. Met die voorgift dook de Tsjech de laatste twee kilometer in, genoeg om de ritzege op te eisen in Asti.

Campenaerts wist met een aanval in de laatste kilometer nog tweede te worden. Achter hem won Mosca de sprint om de derde plaats van Clarke, Keisse en Armée.

Aanval Hart in slotkilometer geneutraliseerd

Het peloton kwam op bijna twaalf minuten van de ritwinnaar over de finish. Tao Geoghegan Hart, de nummer drie van het klassement, probeerde in de natte finale nog met een aanval wat secondes te pakken op Kelderman en Hindley, maar Deceuninck-Quick-Step stond dat niet toe. Zo kwamen ook alle favorieten in dezelfde tijd over de streep en blijft Kelderman in het bezit van de roze trui.

Zaterdag is de laatste bergetappe van deze Giro met finish in Sestriere. Zondag eindigt de ronde met een individuele tijdrit naar Milaan.