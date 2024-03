zondag 3 maart 2024 om 18:29

Actieve Remco Evenepoel pakt 4 seconden in Parijs-Nice: “Gedaan wat we wilden doen”

Na afloop van de eerste dag van Parijs-Nice stond Remco Evenepoel uiterst tevreden de Belgische pers te woord. De Belgische kampioen had zich in de finale twee keer getoond en pakte onderweg bovendien vier bonificatieseconden die van belang kunnen zijn in het algemeen klassement. “We hebben gedaan wat we wilden doen”, stelde hij onder meer tegen Het Nieuwsblad.

“De bedoeling was om bonificatieseconden te pakken, wat gelukt is. Er was er eentje een beetje slimmer”, doelt hij op Matteo Jorgenson van Visma | Lease a Bike, die de zes seconden pakte. “Hij ging een beetje vroeger aan. Plan A was om op de top door te gaan, maar het waren allemaal knechten van sprinters die mee waren en die wilden niet meerijden. Wat hun goed recht is.”

Opvallend was dat Primož Roglič, een van de grootste tegenstanders van Evenepoel in Parijs-Nice, niet mee sprintte om de boni’s. “Roglič zit meestal aan m’n wiel geplakt, maar ik zag hem niet zitten. Dat was de reden waarom ik zo hard doorging”, verklaart de kopman van Soudal Quick-Step. Op de slotklim trok hij ook nog ten aanval, maar die hield ook geen stand. Uiteindelijk won Olav Kooij de sprint van een uitgedund peloton.

Evenepoel, die door zijn secondenwinst nu al vijfde staat in het klassement, noemt het een geslaagde eerste test. “Een paar seconden genomen, dat is al iets. Niet gevallen, dat is ook al iets”, somt hij op. “De ploeg staat er, dus dat is goed voor de moraal. Dit was puur qua hectiek waarschijnlijk de gevaarlijkste etappe van deze Parijs-Nice en we hebben het goed overleefd.”