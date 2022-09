Ackermann weer geklopt door Pedersen: “Mads was gewoon te sterk”

Pascal Ackermann werd gisteren in de zestiende etappe van de Vuelta a España voor de tweede keer in de ronde geklopt door Mads Pedersen. Na zijn derde plaats in de rit naar Montilla eindigde de rappe Duitser dinsdag als tweede in Tomares, achter de Deense groenetruidrager.

Ackermann kon echter wel leven met zijn tweede plaats. “Primož Roglič kwam in de laatste kilometers met een perfecte aanval. Ik zag het niet aankomen, aangezien het tempo al erg hoog lag. Te hoog voor een aanval, dacht ik. Ik slaagde erin om hem te volgen, al zat ik er al helemaal doorheen met nog 200 meter te gaan. Ik kon toen al nauwelijks meer volgen”, citeert Eurosport.

Toch wist de sprinter van UAE Emirates de pijn te verbijten en mocht hij sprinten voor de overwinning, maar er bleek andermaal geen kruid gewassen tegen de sterke Deen Mads Pedersen. “Mads was gewoon te sterk, dat zag je voor de sprint al. Ik heb er echt alles aan gedaan om te winnen, maar ik moet Mads feliciteren. Chapeau, hij heeft dat echt geweldig gedaan.”

Ackermann richt zich nu op de slotrit van de Vuelta a España naar Madrid. “Ik krijg nu nog één kans”, blikt de 28-jarige renner kort vooruit naar de laatste echte sprinterskans in deze Vuelta.