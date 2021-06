Ackermann over niet-selectie Tour: “Ralph Denk heeft zijn woord niet gehouden”

Pascal Ackermann zal ook dit jaar niet zijn debuut maken in de Ronde van Frankrijk. En daar heeft de Duitse sprinter flink de pee in, zo laat hij weten aan radsport-news. “Ik ben meer dan teleurgesteld.”

De Duitser leefde tot het moment dat de selectie zou worden geopenbaard in de veronderstelling dat hij zijn opwachting zou mogen maken in de Tour de France. De niet-selectie kwam dan ook als donderslag bij heldere hemel, stelt hij. “Toen ik mijn huidige contract tekende werd mij verteld dat ik de Tour dit jaar zou rijden.”

“Zonder deze belofte had ik het contract destijds niet getekend. Ralph Denk was altijd een man die zijn woord hield, maar dat heeft hij nu absoluut niet gedaan. Ik ben meer dan teleurgesteld, moet ik zeggen. ”

De baas van BORA-hansgrohe liet in het selectiebericht weten dat Ackermann nog niet het gewenste niveau heeft om zijn debuut te kunnen maken. Maar volgens de Duitse sprinter, die dit jaar nog geen sprint wist te winnen, ligt dat anders: “Als ik niet in vorm was zou ik het begrijpen. Maar je kunt aan mijn mijn gegevens zien, dat het hier niet aan ligt. Dat weet Denk en het team ook. Daarom ben ik ook zo teleurgesteld.”