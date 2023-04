Achter Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle weinig oranje lichtpuntjes

Het klassieke voorjaar 2023 gaat alweer zijn laatste week in met de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Met de twee ‘monumentale’ zeges van Mathieu van der Poel in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix en de openingswinst van Dylan van Baarle in Omloop Het Nieuwsblad was het voor Nederland een succesvol voorjaar. Achter deze twee toppers zijn echter weinig oranje lichtpuntjes in het klassieke werk te ontdekken.

In de Amstel Gold Race stonden slechts 13 Nederlanders aan de start. De laatste jaren waren er zelden zo weinig landgenoten actief in de enige Nederlandse WorldTour-klassieker. Wat aangeeft dat de meeste ploegen buitenlandse renners de voorkeur geven. Daarbij is er geen Nederlands ProTeam, zoals Roompot in het recente verleden, wat zeker in de opleiding voor het klassieke werk een gemis is.

Waar voor Rabobank jarenlang de Amstel Gold Race zowat de belangrijkste wedstrijd van het voorjaar was en ze steevast met hun sterkste opstelling aan de start stonden, daar vaardigde het huidige vlaggenschip van het Nederlandse wielrennen Jumbo-Visma niemand van hun top-drie af voor de Zuid-Limburgse klassieker. Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic richten zich op andere wedstrijden die ze belangrijker vinden.

Ook voor de grote ster van de huidige Nederlandse wielersport Mathieu van der Poel stopte het seizoen na Parijs-Roubaix. Bewust rijdt ook hij minder wedstrijden om zo mentaal frisser aan de start te verschijnen in zijn grote doelen. De Amstel Gold Race prijkt immers al op zijn palmares en zijn fascinerende zege in 2019 zullen we nooit vergeten. Tadej Pogacar riep deze overwinning afgelopen week zelfs uit tot zijn favoriete televisiemoment.

Natuurlijk zijn deze keuzes in het huidige moderne wielrennen te begrijpen. Minder koersen rijden en vooral veel trainen op hoogte lijkt een belangrijke sleutel naar succes anno 2023. Al bewijst Tadej Pogacar de afgelopen weken juist het tegenovergestelde. Hij heeft zich richting dit voorjaar niet afgezonderd op een hoge berg, maar juist voor een gebalanceerd wedstrijdprogramma gekozen. Een keuze waarmee de beste renner van deze generatie zich tot dusver rijkelijk beloond heeft met elf indrukwekkende overwinningen.

Achter Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle (al eindigde zijn voorjaar min of meer al na het openingsweekeinde) kent het Nederlandse wielrennen in de eendagskoersen geen rijkdom. Natuurlijk staat Nederland nog vijfde op de landenranking van de UCI, maar die positie hebben we vooral te danken aan de sprinters. De rappe mannen Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Olav Kooij zijn absolute wereldtop in de sprint en rijgen overwinningen en korte klasseringen aan elkaar. Daarbij verraste ook Arvid de Kleijn met zijn snelle eindschot in Milaan-Turijn en toont de pas 21-jarige rappe Casper van Uden zeker zijn potentie.

De Nederlandse top-drie in de belangrijkste voorjaarsklassiekers toont echter aan dat de oranje inbreng in het eendagswerk in de breedte tegenvalt. Waar België zich op dit terrein met vele top-tien en top-twintig klasseringen weer kroont als het klassieke land bij uitstek, is er in Nederland duidelijk werk aan de winkel.

Natuurlijk heeft dit ook te maken met een cultuurverschil. In België, en zeker in Vlaanderen, vormen de voorjaarsklassiekers het belangrijkste onderdeel van het wielerseizoen. In Nederland is men zich de laatste jaren steeds meer gaan richten op het rondewerk en ligt in de opleiding van Jumbo-Visma en Team DSM vooral de nadruk op lastigere wedstrijden.

Een geldig excuus is dat enkele Nederlandse renners de afgelopen weken/maanden veel pech hebben gekend. Dylan van Baarle werd door valpartijen in E3 SaxoBank Classic en Parijs-Roubaix uitgeschakeld. Mike Teunissen werd op een verkeerd moment door bronchitis geveld en Taco van der Hoorn is zwaar gevallen in de Ronde van Vlaanderen.

Met Bauke Mollema en Wout Poels zijn er nog twee dertigplussers die in het Ardennen-werk voor een uitschieter kunnen zorgen. Fabio Jakobsen heeft in het verleden met zeges in de Scheldeprijs en Kuurne-Brussel-Kuurne bewezen dat hij diverse klassiekers aankan, maar heeft dat de afgelopen weken nauwelijks laten zien.

Ide Schelling liet in de Ronde van het Baskenland zijn potentie zien, maar moet dit nu gaan vertalen in korte uitslagen in de klassiekers. Olav Kooij demonstreerde vooral in Gent-Wevelgem dat hij meer is dan alleen een sprinter. Terwijl Daan Hoole ondanks ziekte in dienst van Mads Pedersen een goede indruk in de Ronde van Vlaanderen achterliet.

Wie de uitslagen bestudeert en met de nodige personen uit de Nederlandse wielerwereld hierover spreekt, kan echter alleen maar concluderen dat er werk aan de winkel is. Laten we genieten van de schitterende successen van Mathieu van der Poel, maar ons ook realiseren dat het eendagswerk een belangrijker onderdeel in de opleiding van de Nederlandse talenten moet worden.

