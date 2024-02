Acht WorldTeams aan de start van Bredene Koksijde Classic

De organisatie van de Bredene Koksijde Classic (1.Pro) kan dit jaar rekenen op de aanwezigheid van acht WorldTeams. Dat waren er vorig jaar nog zeven. Op de voorlopige deelnemerslijst prijken de namen van Tim Merlier, Dylan Groenewegen, Gerben Thijssen en Arvid de Kleijn.

Dinsdagavond werd in het Casino van Koksijde de nieuwste editie van de Bredene-Koksijde Classic voorgesteld. De wedstrijd zal met Intermarché-Wanty, Soudal Quick-Step, UAE Emirates, dsm-firmenich PostNL, Jayco Alula, Alpecin-Deceuninck, Arkea-B&B Hotels en Lidl-Trek acht WorldTeams aan de start verwelkomen.

VolkerWessels ook van de partij

Daar komen met TDT-Unibet, Lotto Dstny, Tudor, Uno-X Mobility, Bingoal WB, Team Flanders-Baloise, Israel-Premier Tech en TotalEnergies nog eens acht WorldTeams bij. De Nederlandse formatie VolkerWessels mag zich als continentale ploeg ook opmaken voor de Bredene Koksijde Classic.

“De ploegen zijn de namen van hun renners nog aan het invullen, maar ik reken andermaal op een erg sterk deelnemersveld”, geeft organisator Bert Pattyn aan in gesprek met Het Nieuwsblad. “Het is zowat een traditie dat onze koers uitmond in een massasprint. Nochtans zijn er voldoende ingrediënten om het de rappe mannen moeilijk te maken.”

“Er is halfkoers de passage in het Heuvelland en net voor het intrekken van de plaatselijke ronden is er de doortocht op de beruchte poldervlakte van De Moeren, maar ik heb geen probleem mee als we opnieuw een massasprint krijgen. Dat leverde ons al een mooie erelijst op.” Rappe mannen als Thijssen, Tim Merlier, Pascal Ackermann (2022 en 2019) en Alvaro José Hodeg waren de laatste jaren succesvol.