Acht Nederlanders in Strade Bianche vrijdag 31 juli 2020 om 20:05

Strade Bianche gaat morgen van start met acht Nederlanders. Dat blijkt uit de deelnemerslijst zoals deze door de organisatie van de Toscaanse eendagskoers is vrijgegeven. Dat is er één meer dan vorig jaar, toen er zeven Nederlanders aan de start verschenen.

De meeste ogen gericht zijn op Mathieu van der Poel. De kopman van Alpecin-Fenix maakt weliswaar zijn debuut in de wedstrijd over onverharde wegen, maar staat desalniettemin bij de bookmakers genoteerd als topfavoriet. Hij is de enige Nederlander in de selectie van Alpecin-Fenix.

De selectie van Team Jumbo-Visma levert met drie renners de meeste Nederlanders. Koen Bouwman, Bert-Jan Lindeman en Antwan Tolhoek starten bij de geel-zwarte formatie in dienst van kopman Wout van Aert. Bij Team Sunweb maakt veldrijder Joris Niewenhuis zijn opwachting.

Routinier Pieter Weening zal bij Trek-Segafredo zijn eerste wedstrijdkilometers maken voor zijn nieuwe werkgever. Corné van Kessel rijdt zijn eerste wedstrijd in het shirt van Circus-Wanty Gobert. Hij vervangt Maurits Lammertink, die op het laatste moment wegviel vanwege een sleutelbeenbreuk tijdens de verkenning. Tom-Jelte Slagter rijdt de wedstrijd in Franse loondienst, namens zijn ploeg B&B Hotels-Vital Concept.

Morgenmiddag vertrekken 168 renners om kwart voor twee voor een wedstrijd van 240 kilometer. De rechtstreekse TV-uitzending op Sporza en Eurosport begint om 16:50. De aankomst wordt rond half zeven verwacht.

