ABLOC in Ronde van Griekenland tegen Miguel Ángel López: “Er zijn zeker mogelijkheden”

Interview

Van 2 tot en met 6 mei staat de Ronde van Griekenland op het programma. De Nederlandse continentale ploeg ABLOC is van de partij en zal het onder andere opnemen tegen ex-prof Miguel Ángel López (Medellín-EPM). Volgens Paul Tabak, teammanager van ABLOC, liggen er kansen: “We hebben een aantal jongens die hier goed uit de voeten kunnen.”

De Ronde van Hellas is een vijfdaagse koers, die het peloton van Kreta naar het vaste land van Griekenland brengt. Het is een koers met gelijke kansen voor zowel de aanvallers als de sprinters. ABLOC CT wil meedingen om de winst in beide soort etappes. “De eerste twee dagen op Kreta zijn lastig”, vertelt teammanager Paul Tabak aan WielerFlits. “Wij willen daar zeker iets proberen met jongens als Meindert Weulink of Nils Sinschek. Op het vaste land gaan we rijden voor etappewinst en mikken wij op een sprint.”

In deze sprintetappes is Jesper Rasch de vooruitgeschoven pion van de ploeg. In de Tour du Loir et Cher liet de Nederlandse sprinter al zien in goede vorm te steken door de winst te grijpen in de massasprint van etappe vier. Door de zege vertrekt hij met vertrouwen naar Griekenland: “Mocht het uitdraaien op een massasprint, dan kan ik winnen”, denkt Rasch. “Dit seizoen wil ik in dit soort koersen richting de top-5 rijden. Op basis van hoe ik mij nu voel, is het op dit moment niet onrealistisch om podium te kunnen rijden.”

Een klassement rijden is geen doel op zich zijn voor ABLOC in Griekenland. Renners als Meindert Weulink krijgen de vrijheid te koersen in de klimritten. De Nederlander hoopt zelf ook aanvallend te kunnen rijden: “Ik denk dat deze koers redelijk onvoorspelbaar is. Dat past goed bij mij en bij de ploeg. Door aanvallend te koersen kunnen we tot diep in finales meedoen. Dit hebben we laten zien in Frankrijk. Daar gaan we nu ook voor.”

Miguel Ángel López

Een geduchte tegenstander in dat klimwerk is de Colombiaan Miguel Ángel López. Superman rijdt sinds zijn ontslag bij Astana Qazaqstan in dienst van een continentale ploeg uit zijn thuisland, Medellín-EPM. Een opvallende naam op de startlijst in Griekenland, dus. Al ziet Paul Tabak er vooral de voordelen van in: “Als hij mag rijden, dan mag hij rijden. Iedereen bij ons in het team wil een stap hoger. In dit soort wedstrijden tegen dit soort tegenstanders kun je het dan laten zien.”

Naast Jesper Rasch, Meindert Weulink en Nils Sinschek bestaat de ploeg in Griekenland verder uit Martijn Rasenberg, de Fin Antti-Jussi Juntunen en de Brit Callum Macleod. Op dinsdag 2 mei gaat de rittenkoers van start met een proloog in Heraklion op Kreta. De dag erna liggen kansen voor de klimmers in een etappe op het bekende vakantie-eiland, voordat de koers zich zal verplaatsen naar het vaste land.

Lees ook: Jesper Rasch bezorgt ABLOC CT ritzege in Tour du Loir et Cher