Jesper Rasch bezorgt ABLOC CT ritzege in Tour du Loir et Cher

Jesper Rasch heeft de vierde etappe van de Tour du Loir et Cher gewonnen. De Nederlander van ABLOC CT was de snelste in de massasprint. Hij verwees Jarne Van de Paar (Lotto Dstny Development), die onder contract staat bij de hoofdmacht van Lotto Dstny, naar de tweede plaats. Tim Marsman behield zijn leiderstrui.

Op dag vier van de Tour du Loir et Cher kregen de renners een rit van 197 kilometer voorgeschoteld. Onderweg hoefde nauwelijks geklommen te worden, waardoor vooraf een massasprint verwacht werd. En zo geschiedde. De 25-jarige Rasch toonde zich in die sprint het snelste. Jarne Van de Paar moest na zijn zege van donderdag nu genoegen nemen met de tweede plaats, William Tidball werd derde. Op de vierde plaats zien we nog een Nederlander, namelijk Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels).

Tim Marsman, die op de eerste dag de macht greep, blijft aan de leiding in het algemeen klassement. De Nederlander van Metec-Solarwatt p/b Mantel begint zondag met een voorsprong van acht seconden op Callum Macleod (ABLOC CT) aan de laatste etappe. Die slotrit wordt verreden op een lokaal circuit met elke ronde één helling.