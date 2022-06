ABLOC CT zonder kopman Joren Bloem op NK vanwege corona

Slecht nieuws voor de continentale ploeg van ABLOC CT. De formatie van manager Paul Tabak moet het vandaag op het NK wielrennen bij de mannen doen zonder Joren Bloem, die vooraf als kopman werd gezien. Hij is positief getest op het coronavirus en ontbreekt op de VAM-berg.

De 22-jarige Bloem maakte afgelopen winter de overstap van Sensa Kanjers voor Kanjers naar ABLOC CT. In zijn eerste maanden op continentaal niveau liet hij zich meteen van zijn beste kant zien. Hij stapelde de top-10-plaatsen op elkaar in Nederlandse koersen, maar ook daarbuiten.

Zo werd Bloem onder meer vijfde in de Ronde van Drenthe, derde in Olympia’s Tour, derde in de Ronde van Overijssel, vierde in de PWZ Zuidenveld Tour en zevende in de Fyen Rundt (in Denemarken). Bij ABLOC CT was er daarom vertrouwen in Bloem voor het NK, waar hij als outsider de profs had kunnen verrassen.