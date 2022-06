Nederlandse Loterij NK wielrennen 2022: Liveblog – Titelstrijd mannen op VAM-berg vrijdag 24 juni 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

Vandaag zal er op de VAM-berg gevochten worden om de rood-wit-blauwe trui op de weg. Het is de derde keer dat het Drentse terrein wordt gebruikt voor dit spektakelstuk, met achtereenvolgend Mathieu van der Poel en Timo Roosen als winnaar. Wie mag zich na deze rit van 193,8 kilometer de beste Nederlandse wielrenner noemen?



Omwille van coronamaatregelen was het NK de laatste twee edities genoodzaakt om een afgesloten parcours te handhaven. Oorspronkelijk was het plan om het NK dit jaar in Sittard-Geleen te organiseren, maar die gemeente gunt de VAM-berg eerst een coronavrije editie. Het inspireerde de organisatoren om het oorspronkelijke parcours van 2020 weer uit de kast te halen. Gestart wordt in het nabijgelegen Westerbork.

We kunnen op het lokale parcours van 14 kilometer spreken van een heuse tweetrapsraket. Te beginnen met het Atteropad (circa 500 meter à 6%). Deze begint met een terugdraaiende bocht. Hierna gaat het nog even lichtjes naar beneden voor begonnen wordt aan de korte, maar krachtige kasseienstrook. Daarna duiken de coureurs naar beneden om vrijwel direct te worden geconfronteerd met het akelig steile Mount Vampad (circa 200 meter à 12%). Nieuw ten opzichte van eerdere edities is dat dit nu de finishklim is.

Mis niets van deze etappe van het NK wielrennen 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de wedstrijd kan je bespreken in onze live chat. Ook de beloften mannen (tussen 09.00 en 13.00 uur) en nieuwelingen jongens (vanaf 18.30 uur) komen vandaag in actie op het NK.

Start: 13.15 uur

Finish: tussen 17.30 en 18.00 uur

Afstand: 193,8 kilometer

Nationale Loterij NK wielrennen 2022: Voorbeschouwing (WielerFlits)

Nationale Loterij NK wielrennen 2022: De deelnemers (WielerFlits)