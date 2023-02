Geen reis naar Turkije voor ABLOC CT: “Jammer, maar heel begrijpelijk”

“We hadden alles al ingepakt om naar Schiphol te gaan, maar hebben inmiddels alles weer uitgepakt.” Voor ABLOC CT gaat de geplande seizoensopening in de Tour of Antalya niet door. In Turkije is de noodtoestand uitgeroepen na meerdere zware aardbevingen. Alle hulpdiensten zijn nodig en dus is een streep gezet door de Ronde van Antalya.

Paul Tabak, de teammanager van het Nederlandse continentale team, kan het nieuws wel plaatsen. “Het is jammer, maar heel begrijpelijk”, vertelt hij aan WielerFlits over de plotselinge afgelasting van de Tour of Antalya. “Het is verder teleurstellend voor de renners dat zij de wedstrijdkilometers gaan missen. We zouden dinsdag vliegen. Alles was al klaar en ingepakt, maar gisteren (maandag, red.) hebben we alles gelijk weer uitgepakt.”

Voor de renners van ABLOC CT zit er niets anders op dan verder te trainen richting de nieuwe start van het seizoen, op zaterdag 4 maart in de Ster van Zwolle. “We gaan met de hele ploeg op 15 februari naar Spanje, voor een trainingskamp van twee weken. Alleen onze baanrenners zijn daar niet bij”, doelt Tabak op nieuwkomers Jan-Willem van Schip en Philip Heijnen. “Hopelijk zijn de renners zo ook in orde voor de Ster.”

“In eerste instantie hebben we gekeken naar een extra trainingskamp in Turkije, aansluitend op de Tour of Antalya. Maar na overleg met de renners hadden we gekozen voor een wedstrijdprikkel in Turkije, om daarna te gaan trainen in Spanje. Daar zijn meer mogelijkheden. Alleen gaat de wedstrijd nu dus niet door”, gaat de ABLOC-manager verder.

Wedstrijdprogramma in grote lijnen bekend

ABLOC CT had het seizoen al op 26 februari kunnen beginnen in Brussel-Opwijk (een beloftenkoers in België) maar daar gaat nu het aan ABLOC gelieerde Regioteam Noord-Holland van start. Daardoor is de Ster van Zwolle nu de officiële start van het seizoen voor het conti-team.

Daarna volgen voor ABLOC wedstrijden als de Dorpenomloop Rucphen, Olympia’s Tour, Tour du Loir et Cher, Ronde van Overijssel, Flèche du Sud, ZLM Tour, Sibiu Tour, Tour of Qinghai Lake en de Ronde van Tsjechië.