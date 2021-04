ABLOC CT wil onbevangen koersen in Ronde van Turkije: “Niets te verliezen”

Interview

Zondag gaat de Ronde van Turkije van start en dat is ook voor ABLOC CT het begin van het seizoen 2021. De continentale formatie kreeg drie weken geleden een uitnodiging van de organisatie en stuurt een jonge ploeg, met Ivar Slik als ervaren rot. Donderdag landde de ploeg, die in Turkije aanvallend wil koersen. “De kans is groot dan in een etappe de kopgroep wegblijft, en dan moeten we erbij zitten”, kijkt Slik vooruit in gesprek met WielerFlits.

“Hopelijk worden het acht mooie dagen”, vertelt Slik. “Dat is wel een flink aantal etappes, maar ze hebben een mooi schema uitgetekend. Heel uitgebalanceerd met ook veel heuvelritten. Ik verwacht dan ook een open koers. We starten met zeven renners en eigenlijk zonder kopman. Meindert Weulink en Nils Sinschek zijn onze klimmers, maar het is wat onrealistisch dat zij top-10 gaan rijden.”

De afgelopen weken heeft ABLOC CT wat onderlinge trainingskoersen gereden. “Dan merk je wel dat we wat hardheid missen. Dat probeer je wel na te bootsen op trainingen, maar in die wedstrijdjes merk je dat het niet zo makkelijk gaat. Dat is ook omdat we pas drie weken geleden hoorden dat we mochten starten. Dan steek je toch een tandje bij op training”, geeft de Noord-Hollander aan.

Het plan is duidelijk. Koerskapitein Slik wil dat zijn ploeg aanvallend koerst. “Maar het is niet dat we elke etappe in de kansloze vroege vlucht gaan. De kans is groot dan in een etappe de kopgroep wegblijft, en dan moeten we erbij zitten. We zijn allemaal wel redelijk snel, zeker in een klein groepje, dus we hebben niets te verliezen. Met die gedachte gaan we naar Turkije”, aldus Slik. “Als je slim koers en alles valt op zijn plek, dan zit er wat moois in. Daar heb ik wel vertrouwen in.”

Op de eerste dag wordt het in ieder geval zwaar. “Dat is een rondje op een open klim en het wordt heel slecht weer. Ik had van Jasper Ockeloen gehoord dat ze die rit in 2016 ook gereden hebben. Door de harde wind en de regen was het daar klimmen op de kant. Er werd met minuten gegooid. En op de eerste dag denkt iedereen nog dat ‘ie kan winnen, dus dat zal zwaar worden”, lacht hij.

Ploegleider Chris de Jonge: “Voor iedereen is dit een kans om zich te tonen”

“Ik heb er zin in, we mogen eindelijk weer”, kijkt ploegleider Chris de Jonge vooruit. “Dit is een mooie wedstrijd. Met Parkhotel Valkenburg reden we ook al eens in Turkije en het is een schitterend land. De jongens moeten wel nog even wennen, maar dat is een gegeven. Daarom ga je toch met andere verwachtingen naar de koers. We hebben allemaal een kans als vrijbuiter.”

De Jonge zal in koers een volgwagen besturen en manager Paul Tabak ook. Omdat het een 2.Pro-wedstrijd is, krijgen teams namelijk twee auto’s ter beschikking. En dat is maar goed ook, want ABLOC CT wil aanvallen. “We hebben een relatief jonge groep. Voor iedereen is dit een kans om zich te tonen. Het is natuurlijk een verschrikkelijke periode, dus nu is hun kans. Ook om te kijken waar ze nu staan in het peloton. Hier rijdt niet de absolute top, maar het is een manier om een stap te kunnen zetten”, vertelt De Jonge. “Uit zo’n lange ronde kom je ook beter terug.”

“Er zit veel variatie in het parcours, met veel sprintetappes en die grote klimrit. Maar er zijn ook ritten over geaccidenteerd terrein. In die etappes hopen wij op een ontsnapping. Als we in de goede vlucht zitten, moeten we laten zien wat we waard zijn. Mocht het aankomen op een massasprint dan kunnen we gaan voor Martin Pluto, maar ook Stijn Daemen en Ivar Slik kunnen goed aankomen. Maar we gaan vooral voor de aanval”, kondigt de ploegleider aan.

“Meindert Weulink hebben we voor de bergrit. Hoe ver staat hij in zijn ontwikkeling? Of dat dan een goed klassement wordt, weet ik niet. Maar hij kan ook in de andere etappes voor de ontsnapping gaan. Dan is het pakken wat je pakken kan. Dat zorgt ook weer voor publiciteit”, aldus De Jonge.

Selectie ABLOC CT voor de Ronde van Turkije 2021 (11-18 april)

Stijn Appel (24)

Stijn Daemen (21)

Bodi del Grosso (20)

Martin Pluto (23)

Nils Sinschek (22)

Ivar Slik (27)

Meindert Weulink (21)

Ploegleiders: Paul Tabak en Chris de Jonge