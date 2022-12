ABLOC CT verlengt contracten Juntunen en Macleod

Antti-Jussi Juntunen en Callum Macleod rijden ook volgend seizoen voor ABLOC CT. Het continentale team van ploegmanager Paul Tabak heeft de contracten van de 23-jarige Fin en de 22-jarige Brit met een jaar verlengd.

Voor Juntunen, die in 2020 kampioen van Finland werd, en Macleod wordt het hun tweede seizoen in dienst van de Noord-Hollandse ploeg. Daardoor heeft ABLOC nu tien renners onder contract staan voor 2023. Martijn Rasenberg, Frank van den Broek, Jelle Johannink en Maxime Duba zijn de nieuwkomers.

Talenten Joren Bloem en Tomas Kopecky hebben het schip van ABLOC verlaten voor een avontuur bij het nieuwe team van Tour de Tietema-Unibet.

Also on board in 2023 ↝ 𝗝𝘂𝗻𝘁𝘂𝗻𝗲𝗻 & 𝗠𝗮𝗰𝗹𝗲𝗼𝗱 ✍🏻

We're happy to announce that Antti-Jussi Juntunen and Callum Macleod will be part of our 2023-squad! 😁#RideToWin 📸 Bastien Gason / Isla Blain pic.twitter.com/rfrvt9dyAZ

— ABLOC Continental Team (@ABLOC_CT) December 8, 2022