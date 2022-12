Selectie TDT-Unibet telt 12 renners, Rob Harmeling ploegleider

TDT-Unibet Cycling Team, de gloednieuwe continentale wielerploeg van de mannen van YouTube-kanaal Tour de Tietema, heeft zijn volledige selectie gepresenteerd voor het komende wielerseizoen.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

Unibet, een aanbieder van online sportweddenschappen, is de hoofdsponsor van de nieuwe formatie. Het team zal gaan rijden op fietsen van Cannondale. Ex-bondscoach van de baansprinters Hugo Haak zal de mannen ondersteunen in een rol die omschreven kan worden als teammanager. Hij is verantwoordelijk voor de omkadering en de sportieve invulling. Rob Harmeling is dan weer als ploegleider verbonden aan TDT-Unibet Cycling Team.

De selectie voor het komende wielerseizoen bestaat uit de volgende twaalf namen: mede-oprichter Bas Tietema (27), Abram Stockman (26), Davide Bomboi (22), Jordy Bouts (26), Joren Bloem (22), Harry Tanfield (28), Hartthijs de Vries (26), Kevin Inkelaar (25), Martijn Budding (27), Tomáš Kopecký (22), Wouter Toussaint (18) en Yentl Vandevelde (22).

“Goede balans tussen ervaren coureurs en aanstormend talent”

“Qua renners hebben we gezocht naar een goede balans tussen ervaren coureurs en aanstormend talent. Ik ben ervan overtuigd dat als we goed samenwerken met z’n allen, we zeer aansprekende resultaten kunnen boeken. Door je krachten te bundelen kan je een koers naar je hand zetten en dat is precies wat we gaan doen. We hebben ingezet op een brede, erg sterke selectie renners”, stelt teammanager Haak in een perscommuniqué.

“Stuk voor stuk hebben deze renners bewezen dat ze bij de besten van het continentale circuit horen en dat zorgt voor bijzonder veel vertrouwen”, vervolgt Haak. “Ik geloof er heilig in dat we hier een groep hebben die een uitstekende basis biedt. En nee, ik ga geen grote ambities uitspreken. Ik wil dat we met z’n allen gaan groeien en focussen op het proces.” De continentale formatie gaat in januari op trainingskamp, om dan in februari daadwerkelijk te beginnen aan het wielerseizoen.

Ploegleider Harmeling: “Tussen dit team voel ik me ook weer een jonge hond”

Haak heeft ook erg veel vertrouwen in de ploegleider Rob Harmeling. “Met Rob hebben we een ploegleider die een enorme passie voor de sport met zich meebrengt. De brandstof om te presteren komt vanuit de lol die je beleeft in het bedrijven van je sport. Rob kan dit uitstekend overbrengen en volgens mij past hij perfect bij de manier waarop wij onze ploeg inrichten. Rob ademt wielrennen en liefde voor de sport en dat maakt hem tot een uitstekende ploegleider.”

Harmeling, die al langer in beeld was als ploegleider van TDT-Unibet, is eveneens erg enthousiast. “Eigenlijk was ik helemaal niet van plan om ploegleider te worden, ik vind fietsen veel te leuk. Maar ik volg de avonturen van Bas, Josse en Devin op de voet en dit prikkelt mij zo enorm, dat ik erbij wilde horen. En tussen dit team voel ik me ook weer een jonge hond. Het lijkt me supergaaf om met dit team aan de slag te gaan en te gaan koersen.”

