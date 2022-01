Vol Turks programma: ABLOC CT welkom in Tour of Antalya en Ronde van Turkije

ABLOC CT verblijft een groot deel van februari in Turkije. De Nederlandse continentale ploeg start haar seizoen in de Tour of Antalya en plakt er vervolgens een trainingskamp aan vast in Alanya. Ook is de deelname aan de Ronde van Turkije, later in het seizoen, bevestigd aan manager Paul Tabak.

Sinds de oprichting van de Tour of Antalya in 2018 is Tabak met zijn ploeg al welkom in de Turkse rittenkoers. Ondanks de toegenomen interesse in de vierdaagse ronde, waar steeds meer WorldTeams ook willen rijden, heeft ABLOC toch een uitnodiging ontvangen.

ABLOC CT reist begin februari met zeven renners af naar de Tour of Antalya (10-13 februari, UCI 2.1), waarna in de loop van de week ook de rest van de selectie naar Turkije vliegt. Vervolgens staat van 13-25 februari een trainingskamp gepland in Alanya. De ploeg kiest ervoor om dat, vanwege de coronasituatie, te doen met een compact begeleidingsteam.

Meer koersen in Turkije

Tijdens de stage in Alanya rijdt ABLOC ook nog twee eendagswedstrijden van UCI 1.2-niveau: op 19 februari de GP Velo Alanya en op 20 februari de GP Justiniano Race. Na de terugreis naar Nederland zou het team de beloftenkoers Brussel-Opwijk rijden, maar die wedstrijd is afgelast. Daarom zijn de Ster van Zwolle en Bloeizone Elfsteden Fryslan op 5 en 6 maart de eerste koersen in eigen land voor ABLOC.

Tabak kreeg nog meer goed nieuws uit Turkije. Hij heeft namelijk ook de bevestiging gekregen dat de Noord-Hollandse conti-ploeg later dit jaar welkom is in de Ronde van Turkije (10-17 april, UCI 2.Pro) en de Tour of Mesopotamia (7-11 september, UCI 2.2).

Selectie ABLOC CT voor Tour of Antalya 2022 (10-13 februari)

Bodi del Grosso

Antti-Jussi Juntunen

Lars Loohuis

Callum Macleod

Martins Pluto

Jesper Rasch

Meindert Weulink