ABLOC CT keert na een seizoen terug op fietsen van Giant

ABLOC CT rijdt in 2022 weer op fietsen van Giant. De Nederlandse continentale ploeg stapte afgelopen seizoen over van Giant naar Stevens vanwege leveringsproblemen door de coronacrisis, maar inmiddels zijn die opgelost.

“Vorig jaar kon Giant zoals zoveel merken niet leveren, dat kan nu wel”, laat teammanager Paul Tabak weten aan WielerFlits. “Stevens kon alleen frames leveren en geen complete fietsen, vandaar de keuze. De renners zijn er blij mee om terug op Giant te gaan.”

De samenwerking van ABLOC met Giant geldt in principe voor een jaar, maar de intentie is om daar een langere overeenkomst van te maken. De nieuwe fietsensponsor is ook te zien op het nieuwe tenue van de Noord-Hollandse ploeg, dat voor de rest ongewijzigd blijft ten opzichte van 2021. De kleuren lichtblauw, zwart en wit komen daarin terug.

Voor de presentatie van het nieuwe tenue (zie foto boven) heeft ABLOC nieuwkomer Luke Verburg ingezet. Hij zal in 2022 namens de continentale ploeg uitkomen op de weg en in het veld. De afgelopen week kwam Verburg veelvuldig in het nieuws, door twee overwinningen in Spaanse crossen.