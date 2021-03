ABLOC CT heeft selectie voor Ronde van Turkije rond

ABLOC CT heeft de selectie voor de aankomende Ronde van Turkije rond. Onder meer Ivar Slik en Nederlands beloftenkampioen Stijn Daemen zijn van de partij in de Turkse rittenkoers, die op 11 april van start gaat.

Naast Slik en Daemen komen ook Stijn Appel, Bodi del Grosso, Martin Pluto en Meindert Weulink in actie. De selectie wordt gecompleteerd door nieuwkomer Nils Sinschek, die pas eind januari een contract kreeg bij de Noord-Hollandse ploeg. “Zij zijn geselecteerd op basis van trainingsdata en ervaring in etappekoersen”, geeft manager Paul Tabak aan.

In een vorig leven, toen de ploeg nog Parkhotel Valkenburg heette, was het ook al actief in de Ronde van Turkije. “Toen reden we nog met mannen als Marco Zanotti”, lacht Tabak. “We hebben er goede ervaringen. Het is er goed georganiseerd en het deelnemersveld is nu wat sterker. Ik denk dat Parijs-Roubaix niet doorgaat, dus misschien wordt het wel nog sterker.”

Selectie ABLOC CT voor de Ronde van Turkije 2021 (11-18 april)

Stijn Appel

Stijn Daemen

Bodi del Grosso

Martin Pluto

Nils Sinschek

Ivar Slik

Meindert Weulink

Ploegleiders: Paul Tabak en Chris de Jonge

Voor Nederlandse continentale formatie wordt Presidential Cycling Tour of Turkey (UCI 2.Pro) pas de eerste wedstrijd van het seizoen. Tot nog toe greep het team van Tabak overal naast een uitnodiging, bijvoorbeeld in kleinere Belgische profkoersen. De manager mag zeven man meenemen naar Turkije en heeft dus ook negen renners moeten teleurstellen.

“We moeten keuzes maken, dus dan hebben we ook wel wat uit te leggen aan sommige renners”, vertelt hij. “Er zijn er meer die na een goede winter in aanmerking komen voor deze wedstrijd. Normaal hadden we een team naar het Circuit des Ardennes gestuurd, maar dat gaat allemaal niet door.”

Bonuswedstrijden

“Ik hoop dat we in mei weer meer kunnen koersen, dat zal vooral in het buitenland zijn. We hebben voor die maand een aantal opties open. Vanaf juni hoop ik dat het weer wat meer op gang komt, met de ZLM Tour en de Oberösterreichrundfahrt. In augustus, september en oktober zullen we koersen moeten schrappen, want dat wordt zo’n drukke periode”, voorspelt Tabak.

De manager van ABLOC CT had zijn renners al op deze situatie voorbereid. “Reken op juni, zei ik tegen ze. Alles daarvoor is bonus. We hebben ons er voor nu bij neergelegd, want we zijn niet het enige team dat met dit probleem zit”, geeft hij aan.

Vorige week belegde de gehele selectie van ABLOC een trainingskamp in Limburg, dat afgesloten werd met een onderlinge wedstrijd op het Tom Dumoulin Bike Park. Donderdag komt Tabak samen met de selectie voor de Ronde van Turkije, waarna vrijdag opnieuw een trainingsdag gepland staat met het hele team. Ook dan wordt een wedstrijdje gereden, op het terrein van BRC Kennemerland.