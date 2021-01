Nils Sinschek vult vrijgekomen plek bij ABLOC CT in: “Hij mag zich laten zien”

Nils Sinschek heeft dan toch onderdak gevonden voor het seizoen 2021. Omdat Jeen de Jong zijn contract bij ABLOC CT heeft ingeleverd vanwege slepende blessures, kwam er een plek vrij in de selectie voor Sinschek.

De 22-jarige Maastrichtenaar moest na afgelopen seizoen vertrekken bij het opleidingsteam van Team Sunweb. ABLOC-manager Paul Tabak wilde hem graag inlijven, maar zat al aan zijn maximum van 16 renners voor het seizoen. Daardoor kon hij Sinschek geen plek garanderen.

Tabak deed bij de UCI nog navraag of het, vanwege de moeilijke coronasituatie, mogelijk was voor continentale teams om uit te breiden naar 18 renners per ploeg. Daarmee wilde de ploegbaas onder meer Sinschek een tweede kans geven om zich te bewijzen op UCI-niveau. De internationale wielerunie gaf begin januari aan dat dit niet mogelijk was. “Dan moet je maar een ProContinentale licentie nemen, zeiden ze”, aldus Tabak.

Maandag gaf Jeen de Jong aan voorlopig te stoppen met wielrennen, waarna hij zijn contract inleverde bij ABLOC CT. Daardoor is er in de selectie van de Noord-Hollandse formatie een plek vrijgekomen voor Sinschek, die afgelopen zomer nog vijfde werd op het NK voor beloften.

Wachtkamer

“De kwestie van Jeen liep al vanaf het afgelopen seizoen. Maandag kregen we de uitslag van zijn onderzoek en besloot hij dat het geen zin meer heeft om door te gaan”, aldus Tabak. “Dat hebben we gisteren afgehandeld en toen heb ik aangegeven dat ik iemand ging benaderen die in de wachtkamer zat. Dat was Nils. Hij tekent voor één seizoen en is heel ambitieus.”

“Ik hoop dat we hem een podium kunnen geven zodat hij nog die stap hogerop kan gaan maken. Hij mag dat zelf laten zien”, vertelt de ploegmanager. “Ik ben erg tevreden met de aanwinst, want nu hebben we de nummers 1, 3 en 5 van het NK voor beloften in de selectie. Hij traint ook vaak met onze renners Stijn Daemen en Stijn Appel.”