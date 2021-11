ABLOC CT bundelt krachten in Noord-Holland en komt met eigen juniorenploeg

De continentale ploeg van ABLOC CT heeft vanaf volgend jaar een eigen opleidingsploeg voor junioren. De samenwerking die er al was met de Streetjump-juniorenploeg en WV Noord-Holland wordt geïntensiveerd en heeft geresulteerd in de oprichting van het Streetjump-ABLOC Development Team.

Teammanager Paul Tabak speelde al lange tijd met het plan om de samenwerking in Noord-Holland met de juniorenploeg van Streetjump en de banden met Wielervereniging Noord-Holland serieuzer te maken. Het eigen opleidingsteam, met Alkmaar als uitvalsbasis en een eigen huis in het Limburgse Heerlen, is daar een onderdeel van.

De U19-ploeg zal bestaan uit acht renners, rijdt een nationaal en internationaal programma en wordt begeleid door Casper Duba, Ivor Koopmans en Nico Schaper. Als trainers zijn Jan Dupont en Cees-Jan van der Zweep aangesteld. Ook Ivor Koopmans gaat een rol spelen, als schakel tussen de juniorenploeg en ABLOC.

Piramidestructuur

“Er wordt naar gestreefd dat de betere tweedejaars junioren aan het eind van het wielerseizoen doorstromen naar het continentale wielerteam”, staat in een persbericht van de ploeg. Maar ook de renners die nog niet goed genoeg zijn voor ABLOC CT, kunnen onderdak krijgen. Daarvoor wordt het Regioteam Noord-Holland opgericht, met oud-ABLOC-renner Rick van Breda als mentor.

“Het regioteam moet eigenlijk een tussenstap worden voor jongens die vanuit de junioren nog net niet naar ABLOC kunnen. Ik kan ze hierin prima helpen en adviseren”, zei Van Breda daar eerder al over. De drie teams bij elkaar vormen volgens de ploeg een piramidestructuur. Ook wordt gekeken naar een mogelijke samenwerking met CyclingClassNL, een project van de KNWU, NOC*NSF en Jumbo-Visma met als doel 15- tot 18-jarige talenten te helpen in hun ontwikkeling.