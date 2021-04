Jumbo-Visma, KNWU en NOC*NSF komen met nieuw initiatief

Jumbo-Visma, de KNWU en NOC*NSF slaan de handen ineen met de start van CyclingClassNL. CyclingClassNL is een nieuw project dat zich focust op de ontwikkeling van talenten (mannen en vrouwen) in de leeftijd van vijftien tot en met achttien jaar.

Het idee: talentcoaches gaan binnen CyclingClassNL aan de slag met verschillende trainingsvormen die onder meer bijdragen aan fysieke ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling en voedingsleer. De dagelijkse coaching helpt de betrokken atleten inzicht te krijgen in hun leerdoelen en het vinden van de balans tussen sport, school en privéleven.

“CyclingClassNL is ervan overtuigd dat hiermee een betere aansluiting plaatsvindt richting het WorldTour-niveau. De talenten blijven wel hun wedstrijden rijden voor hun eigen wielerclubs en regioploegen. Hiermee wil CyclingClassNL de samenwerking tussen renner, club en talentcoach versterken”, valt te lezen in een persbericht.

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen

Thorwald Veneberg, directeur van de KNWU, is enthousiast over de lancering van CyclingClassNL. “Hoe succesvol we ook waren in de afgelopen jaren, de Nederlandse wielersport is gebaat bij het constant inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk open te staan voor nieuwe samenwerkingen en inzichten.”

“De bundeling van krachten met NOC*NSF en Jumbo-Visma geeft ons de gelegenheid om nog slagvaardiger talent op te leiden. De optelsom van het aanbod door drie partijen zorgt voor nog meer kennis en middelen in dit traject. Dit initiatief geeft ook de renners, de clubs en de regioploegen een enorme stimulans”, aldus Veneberg.

Groep van maximaal vijfentwintig renners

Vanaf het najaar van 2021 start CyclingClassNL met een groep van maximaal vijfentwintig sporters, jonge vrouwen en mannen, die in de komende maanden wordt samengesteld. CyclingClassNL heeft als eindresultaat voor ogen dat talenten doorstromen naar nationale en internationale opleidingsploegen op continentaal en pro-continentaal niveau.