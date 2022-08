Diskwalificatie Marianne Vos: Audrey Cordon-Ragot wint Postnord Vårgårda WestSweden

Marianne Vos heeft de Postnord Vårgårda WestSweden gewonnen. De Nederlandse van Jumbo-Visma was de beste in een sprint van kopgroep van vier, maar werd na afloop gediskwalificeerd. De Nederlandse zat met de puppy paws-houding op haar fiets, wat verboden is. Audrey Cordon-Ragot, die als tweede over de sprint reed, was op die manier de nieuwe winnares. Pfeiffer Georgi en Valerie Demey klommen als tweede en derde op het podium.

Gisteren werd de Vårgårda WestSweden TTT gewonnen door Trek-Segafredo, vandaag was het tijd voor de wegwedstrijd. De rensters koersten 125,7 kilometer in en rond Vårgårda, deels over onverharde wegen. Voor de laatste editie van de wedstrijd moesten we alweer terug naar 2019, aangezien de coronapandemie de voorbije jaren roet in het eten gooide. De zege ging drie jaar geleden naar de rappe Italiaanse Marta Bastianelli, die er overigens niet bij was om haar titel te verdedigen.

Eenzame vluchter Borgli is een vogel voor de kat

Stine Borgli stond wel aan het vertrek van de Zweedse eendagskoers en de 32-jarige Noorse rasaanvaller van FDJ-SUEZ-Futuroscope trok al vroeg ten strijde. Borgli kreeg niemand mee, maar besloot toch maar door te zetten en reed lange tijd alleen voor het peloton uit. In de grote groep waren wel meerdere renners tuk om de oversteek te maken naar Borgli, maar deze aanvalspogingen werden al snel weer in de kiem gesmoord. Borgli nam intussen de drie gravelstroken voor haar rekening.

Op deze onverharde stroken gebeurde er niet al te veel in het peloton, al werd er door de nervositeit wel een keer gevallen. De rensters die in aanraking kwamen met het Zweedse asfalt, konden hun weg echter al snel weer vervolgen. De eenzame Borgli was inmiddels begonnen aan de eerste lokale ronde in en rond de finishplaats. Op dit lokale circuit kregen de rensters telkens een lastig klimmetje voorgeschoteld, waar de koers in theorie kon ontploffen.

Meerdere toppers besloten na een gezapige openingsfase de knuppel in het hoenderhok te gooien. Zo versnelde Shirin van Anrooij meerdere keren en ook Demi Vollering en Marianne Vos lieten zich even zien aan kop van de koers. Echt veel zoden zette het niet aan de dijk, al betekende dit wel het einde van de vlucht van Borgli.

Team DSM probeert controle te houden

Vervolgens nam Team DSM het initiatief om het tempo in het peloton te verzorgen. Het zorgde voor berusting in het peloton, want een tijdje werd er niet meer aangevallen. Dat duurde tot de voorlaatste ronde, toen Ellen van Dijk zich liet zien op een van de heuvels. Er reed een kopgroep weg met daarin onder meer Van Dijk, Vollering, Vos, Lorena Wiebes en Audrey Cordon-Ragot, de Frans kampioene.

Over de glooiende Zweedse wegen ging laatstgenoemde nog eens aan, waarna ze Vos, Valerie Demey en Pfeiffer Geoergi met zich meekreeg. Het viertal draaide goed rond, achter hun was de organisatie ver te zoeken. Bij het ingaan van de laatste ronde hadden ze een voorsprong van een goede tien seconden.

Vos en Cordon-Ragot knappen het meeste werk op

In de nieuwe kopgroep hield Georgi zich afzijdig, zij had met Wiebes natuurlijk een zeer snelle ploegmate in de achtervolgende groep. Ook Demey deed niet al te veel kopwerk, en moest bovendien alles geven op de heuveltjes om te kunnen blijven volgen. Toch had het kwartet steeds vijftien seconden voorsprong op het peloton.

Sprinten met vier, dus. Cordon-Ragot ging sterk aan, de renster van Trek-Segafredo had nog een mooie sprint in de benen. Vos had dat echter ook, en counterde de Franse relatief snel. Een nieuwe overwinning voor Vos, nadat ze vorige maand zeer succesvol was in de Tour de France Femmes. Georgi kwam als derde over de streep, Demey bolde iets later binnen. In het peloton werd er gesprint om de vijfde plaats, die naar Wiebes ging.

Diskwalificatie Vos, Cordon-Ragot nieuwe winnares

Na afloop maakte de UCI bekend op Twitter dat ze Vos hebben gediskwalificeerd, nadat ze enkele seconden met de puppy paws-houding reed. Deze houding, waarbij de renner of renster in kwestie nonchalant zijn of haar handen op het stuur legt, is niet meer toegestaan en de Nederlandse werd daar dan ook genadeloos door bestraft.

It would be a terrible pr move for the uci to DSQ Vos for 3 seconds of puppy paws, but technically they should do it. #VargardaWWT pic.twitter.com/NB1l1CJXLE — Jens Dekker (@jens_dekker) August 7, 2022