Trek-Segafredo verslaat SD Worx in Postnord Vårgårda WestSweden TTT

De Postnord Vårgårda WestSweden TTT, die voor het eerst sinds 2019 op de kalender stond, is gewonnen door Trek-Segafredo. In de op zichzelf staande, 35,6 kilometer lange ploegentijdrit klopten de vrouwen van de Amerikaanse ploeg SD Worx. Daarmee volgt Trek-Segafredo zichzelf op.

Een wereldkampioenschap ploegentijdrit voor merkenteams bestaat niet meer, maar de vrouwen hebben sinds dit jaar wel weer de Postnord Vårgårda WestSweden TTT. Nadat deze chronoproef voor teams de afgelopen twee jaar geen doorgang vinden – corona gooide roet in het eten – staat de eendaagse nu weer op de kalender. Hoewel een op zichzelf staande wedstrijd, maakt de TTT wel onderdeel uit van een tweeluik. Zondag staat namelijk ook nog de Postnord Vårgårda WestSweden RR op het programma.

De eerste van de twaalf ploegen die het 35,6 kilometer lange, lichtjes golvend en behoorlijk rechttoe-rechtaan parcours aflegden, was Parkhotel Valkenburg. Femke Markus, Kirstie van Haaften, Mischa Bredewold, Rosalie van der Wolf, Lieke Nooijen en Femke Gerritse stonden een even aan de leiding, totdat Jumbo-Visma onder de tijd dook. Het was toen echter al duidelijk dat ook dit Nederlandse team niet mee zou spelen voor de overwinning. Bij het eerste tussenpunt bleek namelijk al dat het tussen Team DSM, Trek-Segafredo en SD Worx zou gaan.

Lekke band Hanson

Die laatste ploeg, SD Worx, startte met slechts vijf rensters: Chantal van den Broek-Blaak, Christine Majerus, Elena Cecchini, Blanka Vas en Demi Vollering, de nummer twee van de Tour de France Femmes. Een nadeel, zou je denken, maar al gauw waren de rollen ten opzichte van Trek-Segafredo alvast omgedraaid. De Amerikaanse ploeg verloor Lauretta Hanson door een lekke band, terwijl Chloe Hosking moest lossen. Audrey Cordon-Ragot, Shirin van Anrooij, Ellen van Dijk en Amalie Dideriksen moesten het dus met zijn vieren zien op te lossen.

Ondanks het verlies van Hosking en Hanson, bleef Trek-Segafredo bij het tweede tussenpunt Team DSM nog voor. Bovendien had ook SD Worx op een gegeven moment nog maar vier renners, omdat Blanka Vas had moeten passen. Toen Van Dijk en co binnenkwamen, bleven ze Team DSM ook voor. Daarna was het wachten op SD Worx. De Nederlandse formatie reed in de slotkilometer ook nog bijna verkeerd, maar dat maakte het verschil niet meer. Ze bleken namelijk 39 seconden trager dan Trek-Segafredo, dat uiteindelijk dus toch nog overtuigend won.