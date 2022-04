Aangeslagen Quick-Step-ploegleider Geert Van Bondt zwaar beboet: “Kreeg toestemming van jury”

Interview

Opmerkelijk incident met de volgwagen van Quick-Step-Alpha Vinyl tijdens de finale van de Brabantse Pijl. Tijdens het passeren van het peloton, kwam de wagen in aanraking met Bryan Coquard. Vervolgens ging een pak renners tegen het asfalt, waaronder een paar jongens uit het eigen team. Ploegleider en chauffeur Geert Van Bondt stond ons achteraf – oprecht aangeslagen – te woord. Dat er nog een fikse boete volgde, wist hij toen nog niet.

“Het was net voor het ingaan van de slotronde”, begint Van Bondt zijn verhaal. “De voorsprong van de kopgroep was voldoende groot om ons door te laten. INEOS Grenadiers mocht als eerste het peloton voorbij, wij volgden. Ik heb meerdere malen geclaxonneerd. De renners hoorden ons ook komen, want de groep schoof ook op naar rechts.”

“Tot Bryan Coquard achterom keek, de voorbumper van de wagen raakt en valt. In zijn zog uiteraard ook een aantal andere renners, waaronder Julian Alaphilippe en een renner van Bingoal Pauwels Sauzen WB (Mathijs Paasschens, red).”

Eerste keer in tien jaar

Van Bondt vertelt het ingetogen, duidelijk aangedaan. “Pff. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik een van de meest voorzichtige chauffeurs in het peloton ben. Het is ook de eerste keer in tien jaar tijd dat me dit gebeurt. Ik kan alleen maar hopen dat de schade bij alle betrokkenen meevalt.”

Van Bondt dacht ook geen vermaning te hebben gekregen van de wedstrijdjury. “Wat moeten ze zeggen? Zij hebben ons toestemming gegeven om door te rijden. We kunnen dat ook wel inschatten. Net voor de bocht? INEOS Grenadiers ging er vlot door, ook wij zouden zonder problemen gepasseerd zijn. Kijkt Coquard niet om, dan staan we hier nu niet te praten over een incident.”

Collega-ploegleider Klaas Lodewyck zat naast Van Bondt en bevestigt het verhaal. “Bijzonder vervelend. Zeker omdat net Geert dit overkomt. Iedereen weet dat hij geen gevaarlijke chauffeur is. Hij wil het nu eerst even laten bezinken, maar straks gaan we zeker een paar telefoontjes doen naar de betrokken ploegleiders van de renners die gevallen zijn en ons excuseren voor wat gebeurd is.”

2.000 Zwitserse frank

“Het was ook ongelukkig”, geeft Lodewyck nog mee. “In elke koers heb je wel een aantal vergelijkbare situaties. Maar deze is vol in beeld en er zijn veel renners bij betrokken. Door de regen en het gladde wegdek waren er ook renners die wegschoven door het bruuske remmen.”

Wel opmerkelijk, Van Bondt kreeg na afloop wel een boete van 2.000 Zwitserse frank van de jury. “Oké, hij kreeg toestemming, maar dan nog is de bestuurder van het voertuig verantwoordelijk voor wat hij doet en moet hij zelf oordelen of hij op dat moment kan passeren of niet”, aldus de Oostenrijkse voorzitter Peter Stuppacher. “Meer kan en wil ik daar niet over kwijt.”

Bekijk hieronder het jurybesluit: