vrijdag 17 november 2023 om 12:43

99 jaar cel dreigt voor Kaitlin Armstrong na moord in gravelscene

In de bizarre moordzaak in de Amerikaanse gravelscene is Kaitlin Armstrong schuldig verklaard voor de moord op Anna Moriah ‘Mo’ Wilson. Een jury in Austin, Texas, heeft dat donderdag beslist. Armstrong pleit onschuldig, maar hangt een celstraf van 99 jaar boven het hoofd, meldt Cyclingnews.

Wilson (winnares van Unbound Gravel 2021) en Armstrong waren allebei actief in de Amerikaanse gravelwereld. Armstrong had tot 2021 een relatie met graveltopper Colin Strickland, waarna Wilson een relatie kreeg met hem. Volgens getuigen zorgde dat voor jaloezie bij Armstrong, die via de Strava-app Wilson volgde en haar vervolgens op 11 mei 2022 doodgeschoten zou hebben.

De Amerikaanse was vervolgens met het paspoort van haar zus naar Costa Rica gevlucht. Daar werd ze 43 dagen later aangehouden en uitgeleverd aan de VS. Pas begin november 2023 begon de rechtszaak tegen Armstrong. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het dna van Armstrong gevonden werd op de fiets van Wilson, die in de buurt lag van het plaats delict. Daarnaast werden kogels aangetroffen die zouden horen bij een pistool van Armstrong.

De aanklager was duidelijk in zijn pleidooi: “Niemand anders ter wereld heeft met dat pistool geschoten en had haar DNA op de plaats delict. Niemand anders verliet de plaats van de moord in de Jeep van Kaitlin Armstrong twee minuten na de moord.”

Mogelijk wordt nog een aanklacht ingediend tegen Armstrong, omdat zij in oktober probeerde te ontsnappen uit de gevangenis en daarbij verwondingen opliep. Als ze daarvoor wordt veroordeeld, kan ze nog eens 20 jaar celstraf opgelegd krijgen.