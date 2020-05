250 jobs in gevaar bij Mavic, fabrikant van fietsonderdelen donderdag 7 mei 2020 om 19:44

Het ziet er niet goed uit voor Mavic, de fabrikant van fietsonderdelen en al 40 jaar partner van de Tour de France. Het Franse bedrijf staat sinds 2 mei onder curatele en er wordt gezocht naar een overnemer.

“De handelsrechtbank van Grenoble heeft Mavic op 2 mei onder curatele verklaard, met een waarnemingsperiode van zes maanden”, vertelde Gérard Meunier, secretaris van het Sociaal en Economisch Comité (personeelsraad), aan persagentschap AFP. Het nieuws is bevestigd door het management, maar dat weigerde meer uitleg te geven.

Mavic, onder meer gespecialiseerd in traditionele fietswielen (weg- en mountainbike) en fietsuitrustingen (helmen, kleding), heeft wereldwijd 250 mensen in dienst, waaronder 200 in Frankrijk in Annecy (Haute-Savoie) en Saint- Triviers-sur-Moignans (Ain). Het merk werd opgericht in 1889 en is al 40 jaar partner van de Tour de France.