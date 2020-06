Bernard Hinault adviseur bij reddingsplan Mavic maandag 15 juni 2020 om 16:32

Bernard Hinault levert een flinke bijdrage om Mavic, de fabrikant van fietsonderdelen en al 40 jaar partner van de Tour de France, te redden van de ondergang. De vijfvoudig Tourwinnaar heeft zich begin juni aangesloten bij een groep die het noodlijdende bedrijf wil overnemen.

Hinault draagt de overname samen met Ronan Le Moal (voormalig CEO van Arkéa en enkele jaren betrokken bij Arkéa-Samsic, red.) en advocaat Didier Poulmaire, aldus L’Equipe. Het overnamedossier van Mavic is ondertussen ingediend en de gesprekken lopen, melden de betrokkenen.

De 65-jarige Hinault zegt blij te zijn dat hij Mavic kan redden. “Het is een merk dat mij mijn hele carrière heeft vergezeld. Mavic is onafscheidelijk van het wielrennen. Zij stonden altijd in dienst van de renners in problemen, en nu is het mijn beurt om mijzelf in dienst te stellen van de mannen en vrouwen van Mavic”, zegt Hinault, die een rol als adviseur krijgt bij het reddingsplan.