Mavic, fabrikant van fietsonderdelen, is geen partner meer van Tour de France

Mavic is vanaf dit seizoen niet meer verantwoordelijk voor de Neutral Service tijdens wielerkoersen van ASO, waaronder de Tour de France. Na een samenwerkingsverband van ruim veertig jaar besloten beide partijen afscheid te nemen van elkaar. Shimano stapt in als nieuwe leverancier van fietsonderdelen.

Het Franse bedrijf Mavic is inmiddels onlosmakelijk verbonden met wedstrijden als de Tour de France, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik, maar vanaf dit jaar is Shimano dus verantwoordelijk voor het assisteren van renners bij pech of een valpartij. Shimano en ASO werkten al samen in de Vuelta a España.

Dit betekent concreet dat renners in bijvoorbeeld de komende Tour de France vanuit een neutrale wagen kunnen rekenen op wielen en ander materiaal van Shimano, dat dit jaar zijn honderdjarige bestaan viert. “We zijn als Shimano blij dat we aan een nieuw hoofdstuk kunnen beginnen. We zijn trots op de nieuwe samenwerking met ASO”, zo klinkt het in een persbericht.

Innovatie

“We zijn enorm blij dat we nu mogen samenwerken met een innovatieve partner als Shimano”, zo laat Yann Le Moënner namens ASO weten. “Shimano blinkt al honderd jaar uit op het gebied van innovatie en ze leveren al een eeuw goede producten. Shimano is een cruciale partner binnen de hedendaagse wielersport.”

Mavic kampte de laatste jaren overigens met behoorlijke financiële problemen. Het bedrijf is vorig jaar overgenomen door de Franse Bourrelier Group, eigenaar van 75 Gamma- en Karwei-winkels in Nederland en België. Daarmee is het noodlijdende bedrijf, dat dus 40 jaar partner was van de Tour de France, gered van de ondergang.