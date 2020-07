Mavic is gered na overname door eigenaar Gamma en Karwei woensdag 22 juli 2020 om 16:47

Fietsonderdelenfabrikant Mavic is overgenomen door de Franse Bourrelier Group, eigenaar van 75 Gamma- en Karwei-winkels in Nederland en België. Daarmee is het noodlijdende bedrijf, dat al 40 jaar partner is van de Tour de France, gered van de ondergang.

Gisteren gaf de handelsrechtbank van Grenoble, die begin mei Mavic onder curatele stelde, groen licht voor de overname door de Bourrelier Group. Het hoofdkwartier in Annecy en de vestiging in Saint-Trivier-sur-Moignans blijven behouden, 105 van de ruim tweehonderd werknemers worden overgenomen en met een plan voor de lange termijn moet Mavic haar positie als marktleider op het gebied van fietsvelgen, wielen en naven terugwinnen.

Veertien partijen, waaronder een groep waarbij vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault zich had aangesloten, hadden interesse in de overname. Uiteindelijk koos de handelsrechtbank voor de Bourrelier Group, die voornamelijk actief is in de doe-het-zelfhandel. In 2019 behaalde het bedrijf een omzet van 223 miljoen euro, vooral uit haar activiteiten in Nederland en België onder de merken Gamma en Karwei.

Onder curatele

Begin mei werd bekend dat Mavic op 2 mei onder curatele was gesteld en dat werd gezocht naar een nieuwe eigenaar. Het merk werd opgericht in 1889 en is al veertig jaar partner van de Tour de France.