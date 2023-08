19-jarige António Morgado wordt in 2024 al prof bij UAE Emirates

António Morgado heeft een contract getekend bij UAE Emirates. Het Portugese talent komt over van Hagens Berman Axeon en zal minstens tot het einde van 2027 bij zijn nieuwe ploeg rijden. “Morgado is een enorm talent.”

De 19-jarige Morgado staat te kennen als een van de grote talenten in de jeugd. Vorig jaar werd de Portugees nog tweede op het WK wielrennen voor junioren na een intense strijd tegen de Duitser Emil Herzog. In 2023 liet Morgado zich ook een aantal keer zien. Zo won hij bijvoorbeeld een etappe in de Orlen Nations GP en werd hij Portugees kampioen tijdrijden bij de beloften.

“Ik kom met veel enthousiasme en ambitie naar het team. Ik ben erg blij met deze kans, ik heb hier altijd van gedroomd”, vertelt Morgado via de officiële kanalen van UAE Emirates. “De mensen die ik ken in het team hebben alleen maar lof over de ploeg en ik vind het geweldig om er nu zelf deel van uit te maken. Ik ben klaar om hard te werken en om samen grootse dingen te bereiken.”

Ploegbaas van UAE Emirates, Mauro Gianetti, geeft een woordje uitleg bij de transfer: “Morgado is een enorm talent. Hij heeft veel kwaliteiten en is een renner die een mooie toekomst in het wielrennen kan hebben. We willen bekijken hoe hij het beste uit zichzelf kan halen en ik hoop dat we hem hier zullen zien slagen.”

