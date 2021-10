19 Belgen in Amerikaanse wereldbekermanches veldrijden

Het gros der Belgen dat zondag in Waterloo aan de Wereldbeker veldrijden begint, heeft intussen voet op Amerikaanse bodem gezet. In totaal gaan er 19 Belgen (13 mannen, 6 vrouwen) van start. Laurens Sweeck en Laura Verdonschot zijn de voornaamste afwezigen.

Opvallend, in tegenstelling tot de KNWU, stuurt Belgian Cycling geen persberichten uit met de selecties voor de Wereldbeker Veldrijden in de VS. “De renners en rensters maken de verplaatsing met hun team en ze rijden in hun merkentrui”, aldus Nathalie Clauwaert, de nieuwe algemeen directeur van Belgian Cycling.

“Gezien het niet gaat om een nationale ploeg, doet Belgian Cycling ook geen communicatie rond deze renners. De federatie schrijft hen enkel in op basis van de plaatsen waar ze recht op hebben, met name 8 renners uit de top 50, een aantal wildcards en twee beloften.” Klopt niet helemaal natuurlijk, want zowel de wildcards als de beloften worden aangeduid door bondscoach Sven Vanthourenhout.

Zonder Sweeck en Verdonschot

Maar met de hulp van Vanthourenhout en de voorlopige deelnemerslijst vanuit de UCI, konden we toch de Belgische selectie achterhalen. We lijsten ze hieronder voor u op. Laurens Sweeck bij de mannen en Laura Verdonschot bij de vrouwen zijn de voornaamste afwezigen.

Nieuw in de Belgische selectie: Marion Norbert-Riberolle, die pas sinds dit jaar over de Belgische nationaliteit beschikt. Nog dit: Vincent Baestaens rijdt slechts twee van de drie manches. Fayetteville (volgende week woensdag) laat de Vlaams-Brabander schieten.

Vrouwen:

Sanne Cant – Alicia Franck – Marion Norbert-Riberolle – Ellen Van Loy – Jinse Peeters – Julie Brouwers (U23)

Mannen:

Eli Iserbyt – Toon Aerts – Michael Vanthourenhout – Vincent Baestaens – Quinten Hermans – Daan Soete – Toon Vandebosch – Emiel Verstrynghe (U23) – Anton Ferdinande – Niels Vandeputte – Thijs Aerts – Jens Adams – Thibau Nys (U23)