Zwitserse Grenchen organiseert dit jaar EK baanwielrennen

Het Europees kampioenschap baanwielrennen zal dit jaar plaatsvinden in het Zwitserse Grenchen. Dat heeft de Europese wielerbond vandaag bekendgemaakt middels een persbericht. Het baanevenement zal nu plaatsvinden van 5-9 oktober.

Het Europees kampioenschap baanwielrennen zou dit jaar eigenlijk worden gehouden in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland. De internationale situatie met betrekking tot Wit-Rusland noopte de UEC echter tot afgelasting van het EK in Minsk. Er werd vervolgens gezocht naar een alternatieve locatie. Het evenement werd verplaatst van eind juni naar begin oktober.

Ook Litouwen was in de race voor het EK baanwielrennen, maar de keuze is uiteindelijk gevallen op Grenchen. In 2015 werd op de Zwitserse wielerbaan van Grenchen al eens een EK baanwielrennen georganiseerd. Meer dan driehonderd baanwielrenners zullen begin oktober strijden voor liefst 22 verschillende Europese titels.

Vorig jaar werden de Europese kampioenschappen baanwielrennen gehouden in het Bulgaarse Plovdiv, in 2019 streken de renners neer in Apeldoorn.