Zwitsers voor tweede keer op rij wereldkampioen Mixed Relay: “Iedereen wilde zich weer engageren”

Zwitserland heeft dinsdag de gouden medaille gewonnen in de Mixed Relay. Stefan Küng, Stefan Bissegger, Mauro Schmid, Marlen Reusser, Elise Chabbey en Nicole Koller haalden het nipt van Frankrijk, maar dat had veel te maken met de val van Reusser. “Ik deed mijn ploeggenoten even schrikken, gelukkig konden we het nog rechttrekken.”

Küng en Reusser kwamen samen voor de microfoon zitten na hun tijdrit. Reusser opende met te zeggen dat ze oké is na haar valpartij. “Ik wil vooral sorry zeggen aan het team, ik deed hen echt schrikken. Misschien heb ik het wel spannender kunnen maken voor de fans”, lachte de Zwitserse. “Het is heel mooi om voor de tweede keer op rij wereldkampioen te worden. Het toont aan dat we een sterk team hebben. Iedereen wilde zich dit jaar weer engageren, dat is leuk.”

“Vandaag wilden we echt winnen en onze titel verdedigen”, vulde Küng aan. “Schmid, Bissegger en ik kenden het parcours goed door de wegrit. Het is natuurlijk anders op de tijdritfiets, maar wij drie voelen elkaar ook goed aan. We vertrouwen elkaar. We wilden er vooral voor zorgen dat de vrouwen met een voorsprong konden starten en zo minder stress hadden.”

Küng: “Vrijdag is een belangrijke dag voor mij”

Voor Küng is het overigens een belangrijke week. Afgelopen zondag reed hij nog de wegrit en vrijdag is hij een van de favorieten voor de tijdrit. Hoe verteert hij al die dagen? “Maandag draaide voor mij helemaal om herstellen. Vandaag wilde ik mezelf ook niet te veel druk geven, want vrijdag is een belangrijke dag voor mij. Hoe ik me voelde vandaag? Mijn benen deden meer pijn tijdens de opwarming dan tijdens de wedstrijd zelf.”

