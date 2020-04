Zwift-wedstrijd Mathieu van der Poel live te volgen op YouTube zaterdag 4 april 2020 om 16:30

De Zwift-wedstrijd van Mathieu van der Poel en Alpecin-Fenix is zondag live te volgen op YouTube en Facebook. De Ronde van Zwift gaat om 11 uur van start en zal worden becommentarieerd door Eurosport-commentators Matt Stephens en Jörg Ludewig.

De Ronde van Zwift gaat over de kasseihellingen van het WK-parcours in Richmond vijf jaar geleden en de totale afstand bedraagt 27,6 kilometer. Winnen is echter niet het doel van Alpecin-Fenix zondag. “We willen verbonden blijven met de wielerfans, fietsplezier centraal blijven stellen in deze competitieloze periode én de wereld van E-sports verkennen”, zo laat de ploeg weten.

“Het zal een leermoment worden”

“Het is intussen duidelijk dat eRacing een specifieke wielerdiscipline is die sterk verschilt van het traditionele wegwielrennen met specifieke tactieken en tools. Het zal dus ook een leermoment worden”, eindigt Alpecin-Fenix. “De Ronde van Zwift is een eerste stap richting een potentiële nieuwe discipline in het multidisciplinaire verhaal van de ploeg.”

Alpecin-Fenix is het enige ProTeam dat aan de start staat. Van der Poel en nog achttien andere ploeggenoten zullen het opnemen tegen een aantal eRacing-teams én de Zwift All Stars, dat bestaat uit een selectie internationale wielerjournalisten. WielerFlits maakt met Ruben Versloot en Rob van Gameren onderdeel uit van deze Zwift All Stars.

Deelnemers Alpecin-Fenix

Mathieu van der Poel

Tim Merlier

Dries De Bondt

Lasse Norman Hansen

Jonas Rickaert

Kristian Sbaragli

Sacha Modolo

Alex Richardson

Philipp Walsleben

Oscar Riesebeek

Roy Jans

Gianni Vermeersch

Petr Vakoc

David van der Poel

Scott Thwaites

Senne Leysen

Louis Vervaeke

Ben Tulett

Floris De Tier

Link uitzending (vanaf 10.55 uur)

YouTube (Zwift)

Facebook (Zwift)

Facebook (Alpecin-Fenix)