Zwift en ASO lanceren virtuele Tour de France maandag 29 juni 2020 om 14:00

Online platform Zwift komt in juli met een virtuele editie van de Tour de France. In totaal zullen 23 mannenploegen en 17 professionele vrouwenteams drie weekenden in actie komen tijdens zes etappes, zo valt te lezen in een persbericht.

De organisatie kan bij de mannen rekenen op toppers als Chris Froome, Egan Bernal, Geraint Thomas en Greg Van Avermaet. Marianne Vos, Chloé Dygert-Owen, Kirsten Wild en Anna Van der Breggen behoren tot de bevestigde namen voor de damesrace. De Virtual Tour de France bestaat uit zes etappes van ongeveer één uur.

De wedstrijden beginnen op zaterdag 4 juli met de eerste damesetappe, onmiddellijk gevolgd door de mannen. De etappes voor beide categorieën worden gehouden op identieke parcoursen en over dezelfde afstand. Beide evenementen zullen te zien zijn in meer dan 130 landen.

Etappes

In Nederland en België is de virtuele Tour de France te volgen via de NOS, VRT, RTBF en Eurosport. De renners en rensters beginnen met twee etappes op het vulkanische fantasie eiland Watopia. Watopia krijgt voor de Tour de France verschillende visuele toevoegingen, geïnspireerd op Nice, dit jaar de startplaats van de echte Tour de France.

De drie daaropvolgende ritten worden gehouden in de ‘Franse wereld’ van Zwift, speciaal ontworpen voor de Virtual Tour de France. De vijfde etappe wordt gemarkeerd als de koninginnenrit, gezien de finish aan Chalet Reynard, zes kilometer onder de eigenlijke top van de Mont Ventoux. De slotrit finisht op de Champs-Élysées in het centrum van Parijs.

“Ik kan me de maand juli niet voorstellen zonder wielrennen”, zo vertelt een trotse Christian Prudhomme, directeur van de Tour de France. “Dankzij de Virtual Tour de France, die op grote schaal wordt uitgezonden op tv, zullen de kampioenen en hun fans de leegte opvullen. De Virtual Tour de France zet technologie in voor de passie voor het wielrennen.”

Spelregels

Net als in de echte Tour de France, zullen de leiderstruien worden uitgereikt aan de leiders van het algemeen, berg, sprint- en jongerenklassement. Ook is er een ploegenklassement. Alle klassementen worden opgemaakt op basis van een puntensysteem en zijn ploegenklassementen. Dit betekent dat ploegen renners tussen etappes kunnen wisselen.

Alle coureurs komen in aanmerking voor het scoren van punten voor hun team in elk van de respectievelijke categorieën. Een ploeg die aan kop staat in een specifiek klassement, heeft de vrijheid om één renner te nomineren om de iconische trui te dragen voor de volgende etappe. Bovendien zal na elke etappe ook een prijs worden uitgereikt voor de strijdlustigste renner, gesponsord door Antargaz.

Rittenschema van de Virtual Tour de France

● Zaterdag 4 juli, etappe 1: Nice, 36,4 km (4x een lokale ronde van 9,1 km, heuvelachtige etappe)

● Zondag 5 juli, etappe 2: Nice, 29,5 km (682 hoogtemeters, bergetappe)

● Zaterdag 11 juli, etappe 3: Noordoost Frankrijk, 48 km (vlakke etappe)

● Zondag 12 juli, etappe 4: Zuidwest-Frankrijk, 45,8 km (2x een lokale ronde van 22,9, heuvelachtige etappe)

● Zaterdag 18 juli, etappe 5: Mont Ventoux, 22,9 km (aankomst aan Chalet-Reynard, bergetappe)

● Zondag 19 juli, etappe 6: Paris Champs-Elysées, 42,8 km (6x een lokale ronde)

foto: Zwift foto: Zwift foto: Zwift foto: Zwift

Wedstrijd voor wielerliefhebbers

Zwift organiseert niet alleen een virtuele wedstrijd voor profwielrenners. L’Etape du Tour de France biedt wielerliefhebbers de mogelijkheid om een stukje van de Tour de France-beleving te ervaren. Dit is mogelijk door middel van toerversies, gehouden op het parcours van één van de bergetappes van de Tour de France.

Zwift heeft besloten om niet veel te sleutelen aan het parcours van de Virtual l’Etape du Tour de France, waardoor deelnemers zichzelf kunnen testen op dezelfde wegen als de professionals. Ze krijgen drie etappes voorgeschoteld, die worden gehouden tijdens drie weekenden in juli.

Rittenschema Virtual l’Etape du Tour de France

● 4 en 5 juli, Etappe 1: Nice, 29,5 km (682 hoogtemeters, bergetappe)

● 11 en 12 juli, Etappe 2: Zuidwest-Frankrijk, 45,8 km (2x een lokale ronde van 22,9 km, heuvelachtige etappe)

● 18 en 19 juli, etappe 3: Mont Ventoux, (22,9 km, finish bij het observatorium)

Inzamelen voor het goede doel

Zwift en ASO hopen met de Virtual Tour de France en de Virtual l’Etape du Tour de France zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Beide evenementen maken deel uit van het overkoepelende Tour de France United, een liefdadigheidsinitiatief dat loopt tot het einde van de nieuw geplande Tour de France in augustus.

Tour de France United zamelt geld in voor de volgende goede doelen: Emmaüs, Secours Populaire, Jeugdfonds Sport en Cultuur, BiJeWa en Qhubek.