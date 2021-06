Zwift komende jaren partner van Tour de France voor vrouwen

De Tour de France voor vrouwen begint langzaam maar zeker vorm te krijgen. De achtdaagse rittenkoers, die in 2022 voor het eerst zal worden gehouden, kan de komende vier jaar rekenen op steun van online platform Zwift. De wedstrijd zal door het leven gaan als Le Tour de France Femmes avec Zwift.

Op 14 oktober wordt, gelijktijdig met de presentatie van het parcours voor de mannen, het officiële routeschema bekendgemaakt van de eerste editie van de Tour de France voor vrouwen. Zeker is wel dat de rensters beginnen op 24 juli 2022, op de dag van de slotetappe van de mannenversie van de Tour. De start is in Parijs.

Met het aantrekken van Zwift als sponsor probeert organisator ASO het vrouwenwielrennen een extra boost te geven. “Deze vierjarige samenwerking zal het speerpunt zijn van onze brede strategie om het vrouwenwielrennen te laten groeien. We willen een goede basis leggen. De wedstrijd moet het hoogtepunt van de Women’s WorldTour-kalender worden”, staat te lezen op de website van Zwift.

“We zijn bijzonder verheugd om deze nieuwe wedstrijd te lanceren in samenwerking met Zwift. We kwamen vorig jaar al met een virtuele Tour de France en dat bleek een enorm succes. We willen blijven investeren in het vrouwenwielrennen”, aldus Yann le Moënner namens ASO.