Zwift FFWD Race Series: WK-ganger Pim van Diemen toont sterke benen op Volcano Climb

Deelnemers finale

Door het coronavirus is de finale van de Zwift FFWD Race Series in Amsterdam op 2 februari afgelast. Een finale vanuit huis op dezelfde datum is het alternatief. De vijftien beste renners en rensters worden later vrijdag in dit artikel bekendgemaakt.

Hilly Route, Watopia (9,1 kilometer)

Woensdag 2 februari

18.30: Vrouwen (twee rondes)

20.15: Mannen (twee rondes)

Meer informatie over de finale is te vinden op Zwift Nederland