Voorbeschouwing: Zwift FFWD Race Series 2022 – Doe mee en maak kans op FFWD-wielen

Woensdagavond 5 januari gaan de eerste FFWD Race Series van start op Zwift. Verspreid over vier wedstrijdavonden en een finale-avond worden er in totaal vijf wielsets van FastForward weggegeven ter waarde van 6000 euro, en jij kunt meedoen! In deze voorbeschouwing blikken we vooruit op het evenement en laten we zien waar je je kunt aanmelden.

De Zwift FFWD Race Series is een samenwerking tussen Zwift, eRacing TV, WielerFlits en Fast Forward en bestrijkt de hele maand januari. Het doel is om Zwifters van elk niveau te laten proeven van het rijden van wedstrijden op hun niveau, mensen te verleiden die nog niet op Zwift zitten om te gaan Zwiften en voor doorgewinterde Zwifters om mee te doen aan een competitieve wedstrijdserie met verslaggeving. Of je nu bij de eerste categorie of bij de laatste categorie hoort; iedereen maakt kans op de prijzen. Dat zijn twee sets RYOT55-wielsets en drie TYRO-wielsets.

Hoe werkt het?

In de januarimaand wordt er elke woensdagavond een wedstrijd verreden. De eerste staat gepland op 5 januari, de tweede op 12 januari, de derde op 19 januari en de vierde op 26 januari. Elke categorie heeft op elke wedstrijdavond zijn eigen wedstrijd, wat betekent dat jij tegen andere Zwifters van hetzelfde niveau komt te rijden. De categorieën zijn van laag naar hoog D, C, B, A en werken op het aantal Watt per kilo dat je kunt trappen, zoals de meeste wielrenners wel weten. Om preciezer te zijn:

Categorie D: 2,4 Watt per kilo of minder

Categorie C: 2,5-3,1 Watt per kilo

Categorie B: 3,2-3,9 Watt per kilo

Categorie A: 4 Watt per kilo of meer

De prijzen worden per categorie gewonnen, al is er een verschil in de A-categorie. In de categorieën D, C en B gaat de set carbonwielen niet naar de eindwinnaar na vier wedstrijden, maar worden de wielen verloot onder een van de deelnemers per categorie die aan alle vier de wedstrijden hebben meegedaan.

Bij de A-categorie gaan de FastForward-wielen wel naar de eindwinnaar. Na de vier etappes worden de beste mannen en beste vrouwen (die afhankelijk van het aantal deelnemers ook uit de B-categorie kan komen) op 2 februari bij Ride Out Amsterdam uitgenodigd om mee te doen aan de finale-avond, mits de coronamaatregelen het dan toestaan. De beste man en beste vrouw gaan die avond met de hoofdprijs naar huis. Er is dus geen aparte vrouwencategorie, Overigens is het voor iedereen mogelijk de Fast Forward Ryot 55 wielen te unlocken op Zwift door mee te doen aan de FFWD Race Series. De deelnemers van alle vier de wedstrijden krijgen na afloop exclusief een linkje toegezonden om mee te doen aan een Victory Lap, op 31 januari.

Vooruitblik

Informatie eerste etappe

Elke wedstrijd wordt op een ander parcours gereden. Dat betekent dat we in de ene wedstrijd de klimmers meer van voren kunnen verwachten en in de andere wedstrijd de sprinters meer van voren zullen zien. In de eerste wedstrijd wacht met de Bell Lap uit Crit City (1,9 kilometer) meteen een van de makkelijkere wedstrijden. Het criteriumrondje is nagenoeg vlak, al zijn er soms een paar punten waar je nog stevig moet doorstoempen omdat het wegdek met vier of vijf procent de hoogte ingaat. De A-categorie rijdt 20 rondjes, de B- en C-categorie 15 rondjes en de D-categorie 10 rondjes.

Bell Lap, Crit City

Woensdag 5 januari

19.30: D-categorie (10 rondes)

19.45: C-categorie (15 rondes)

20.00: B-categorie (15 rondes)

20.15: A-categorie (20 rondes)

Informatie overige etappes

De volgende wedstrijden gaan op dezelfde tijdstippen van start als de eerste etappe. De routes zijn echter anders. Op 12 januari staat in de Innsbruck Ring op het programma met de Leg Snapper (450 meter aan 7%) als grootste hindernis, op 19 januari wordt in Richmond de 2015 World Championships Circuit aangedaan en op 26 januari staat de Volcano Circuit After Party-ronde op het menu. Meer informatie over die routes volgt na 5 januari, maar zijn natuurlijk nu al te rijden op Zwift.

Verslag en samenvatting op WielerFlits

WielerFlits doet na afloop van elke wedstrijd verslag van de FFWD Race Series, met daarin ook een korte vooruitblik op het parcours van de volgende wedstrijd. eRacingTV zorgt ervoor dat er van elke categorie een samenvatting wordt gemaakt, die later ook op onze website is te zien.

Hoe meld ik me aan?

Aanmelden voor de FFWD Race Series is simpel en kan tot enkele minuten voor de start. Het is belangrijk om je voor elke race apart aan te melden. Iedereen kan meedoen, maar alleen deelnemers uit België en Nederland dingen mee om de prijzen. Let op: elke categorie heeft zijn eigen starttijd.

Aanmelden 1e etappe FFWD Race Series 2022

Ben je nog niet bekend met Zwift? Kijk dan eens op Zwift.com of bezoek de Facebookpagina van Zwift Nederland!