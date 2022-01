Zwift FFWD Race Series: Matthias Deroose speelt overtal BZR uit in Richmond

De derde etappe in de Zwift FFWD Race Series is een spectaculaire gebleken. Op het WK-parcours in Richmond werd in elke categorie het deelnemersveld uit elkaar geslagen. Matthias Deroose ging er in de A-categorie met de zege vandoor, voor ploeggenoten Lennert Teugels en Stefan Van Aelst.



Dat BZR-SPSD Le Col eSports uiteindelijk weer met de zege aan de haal zou gaan, was geen verrassing. Het sterke eRacing-team was met vijf renners vertegenwoordigd in een kopgroep, die halverwege de wedstrijd wegreed uit het peloton. Niet alleen bovenstaande namen zaten mee namens de Belgische ploeg, ook Gianni Cooman, vorige week nog winnaar, en Rinus Verhelle. Antonie van Noppen en Philippe Van Laethem waren de vreemde eenden in de bijt.

In de finale was het wachten tot er iemand van BZR definitief zou wegrijden. Teugels probeerde het even, maar hij kwam niet weg. Deroose had op de voorlaatste klim meer succes. Met een machtige versnelling reed hij ver weg bij de rest van de kopgroep. Van Noppen ging nog even in de tegenaanval, maar hij kon als eenling niet op tegen het geweld van de Belgische ploeg. Een paar kilometer later maakte Deroose het dan ook af.

In de B-categorie zagen we Tom Van Loon winnen voor Huub van Santvoort en Mark Roex. Eva van Agt was op de 17e plaats wederom de beste vrouw. Johan Heerwegh en Kenneth Sergooris wonnen respectievelijk in de C- en D-categorie.

Volgende week

De laatste etappe van de Zwift FFWD Race Series staat volgende week woensdag gepland. De organisatie heeft ervoor gekozen om af te sluiten met een pittige route op Watopia. Er wordt namelijk gefinisht op de Volcano KOM (3,7 kilometer aan 3,2%). Op de misschien wel bekendste Zwift-klim eindigt niet vaak een wedstrijd: de 40 kilometer lange route Volcano Climb After Party is alleen in evenementen te rijden.

Inschrijven voor de vierde etappe is nu al mogelijk via deze link en is mogelijk tot enkele minuten voor de start op woensdag 27 januari. Voor verdere vragen kun je terecht op de Facebook van Zwift Nederland.

Etappe 4: Volcano Climb After Party (40 kilometer)

Woensdag 27 januari

19.30: D-categorie (1 ronde)

19.45: C-categorie (1 ronde)

20.00: B-categorie (1 ronde)

20.15: A-categorie (1 ronde)

Update finaleavond Door het coronavirus is de organisatie van de Zwift FFWD Race Series genoodzaakt om de finaleavond in Amsterdam op 2 februari definitief te annuleren. Een finale-avond vanuit huis op dezelfde datum is het alternatief. De beste vijftien renners worden dan geselecteerd om deel te nemen. In de mannenrace wordt men verplicht om gebruik te maken van dual power recordings. Bij de de vrouwen wordt hier naar gevraagd, maar niet verplicht. Beide categorieën zullen van te voren een inweegvideo maken. Daarnaast is een goede Zoom-verbinding belangrijk.

