Zwift FFWD Race Series: Gianni Cooman wint op Innsbruckring

De tweede etappe in de Zwift FFWD Race Series is gewonnen door Gianni Cooman. De Belg maakte het na bijna een uur koersen af in de sprint. Ploeggenoot Matthias Deroose maakte het feestje voor BZR-SPD Le Col eSports compleet door als tweede te eindigen.



Jo Pirotte, ook van het eSports-team van BZR-SPD Le Col, eindigde als vierde, maar kan zichzelf de mentale nummer drie noemen, omdat alleen renners uit België en Nederland meedingen naar de set wielen van FastForward. Deze worden na een finale-avond (2 februari) uitgereikt aan de beste renner na vier etappes en de finale.

Ook de beste vrouwen strijden op deze datum om een set wielen. Woensdag deden er geen vrouwen mee aan de A-categorie, en dus moeten we kijken naar de resultaten in de B-categorie om te weten te komen welke vrouwen in aanmerking komen voor de eindprijs. Net als vorige week was het Eva van Agt die zich de beste vrouw van de dag mocht noemen, door als 31ste te eindigen. Ook Nikki Langelaan en Inez van Hulsen doen goed mee.

In de overige categorieën worden de FFWD-wielen verloot onder de renners die hebben deelgenomen aan alle etappes. Dat betekent niet dat er niet elke week wordt gestreden om de dagwinst. Woensdag sloeg Jordy Baus toe in de B-categorie voor Harrie van der Heijden en Jelle Syswerda. In de C-categorie bleek Richard Doornbos primus voor Jeroen Zijlstra en Johan Heerwegh, in de D-categorie zagen we Peter Schildermans de etappe winnen voor Bas van Wel en Jim Driessens.



Volgende week

Woensdag 19 januari is de Zwift FFWD Race Series alweer toe aan de derde etappe. Het lastigste parcours tot nu toe staat dan op het programma, als de deelnemers het WK-parcours van Richmond aandoen. Een ronde van 16,2 kilometer, die op het lijf geschreven is van de puncheurs. In de finale staan dan Libby Hill (600 meter aan 6,4%), 23rd Street (0,3 kilometer aan 10,0%) en de oplopende slotkilometer het peloton op te wachten. Peter Sagan veroverde hier de regenboogtrui na een vlijmscherpe demarrage op een van de klimmetjes.

Inschrijven voor de derde etappe is nu al mogelijk via deze link en is mogelijk tot enkele minuten voor de start op woensdag 19 januari. Voor verdere vragen kun je terecht op de Facebook van Zwift Nederland.

2015 Worlds Circuit Lap, Richmond (16,2 kilometer)

Woensdag 19 januari

19.30: D-categorie (1 ronde)

19.45: C-categorie (2 rondes)

20.00: B-categorie (2 rondes)

20.15: A-categorie (3 rondes)

