Zware dag voor Fabio Jakobsen in de Pyreneeën: “Het was kantje boord”

Het was een zware dag voor Fabio Jakobsen. De Europees kampioen kwam dinsdag ten val in de vierde etappe van de Tour en moest een dag later, gebutst en geschaafd, meerdere Pyreneeëncols over. “Het gaat wel oké”, zei hij voor de camera van WielerFlits, kort nadat hij de streep had overschreden,.

Jakobsen moest vroeg in de rit al lossen, maar kon terugkeren en kwam uiteindelijk op tijd aan in Laruns. “Ik ben er doorgekomen. Ik denk dat dat goed is. Het was kantje boord in het begin. Ik ben blij dat je na een val terug mag komen tussen de auto’s. Je weet, na zo’n valpartij is alles stijf en wil niets draaien. Ik gaf echt alles om bij de groep te blijven, maar ik moest eraf op zo’n klimmetje en het bleef op en af gaan. Ik kwam eigenlijk niet meer terug, totdat het stilviel.”

“Toen heb ik zo lang mogelijk aangeklampt, tot het steile stuk van de eerste lange col. Ik kon in een redelijk goede groep geraken, samen met Cavendish, Moscon, Bol en uiteraard mijn ploegmaten. Met die groep hebben we een redelijk goed tempo doorgereden. Het is niet penibel geweest qua tijd, maar meer met mijn lichaam. Je weet niet hoe het reageert na zo’n val. Het was best een klap. Afgelopen nacht heb ik slecht geslapen, dat is logisch. Het kost veel energie, energie die je liever stopt in fietsen.”

