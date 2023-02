Zwaar verdict voor Sam Oomen: klimmer kampt met schouderbladbreuk

Slechts nieuws voor Sam Oomen en Jumbo-Visma. De Nederlandse klimmer heeft bij een val in de Volta ao Algarve namelijk zijn schouderblad gebroken. De 27-jarige Oomen is een tijd uit de roulatie en moet in elk geval passen voor Tirreno-Adriatico.

Oomen kwam in de vierde etappe van de Portugese rittenkoers ten val en kon zijn weg niet vervolgen. De Brabander liep bij zijn val een pijnlijke schouder op en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere onderzoeken.

Zijn ploeg Jumbo-Visma heeft vandaag via social media laten weten dat Oomen last heeft van een breuk in zijn schouderblad, en dus een tijdje is uitgeschakeld. Het is nog onduidelijk wanneer Oomen weer een rugnummer kan opspelden, maar zeker is wel dat hij moet passen voor Tirreno-Adriatico (6-12 maart).

Sam Oomen has suffered a fractured shoulder blade following his crash in Volta ao Algarve. Unfortunately, he will miss Tirreno-Adriatico. Get well soon, Sam!🍀 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) February 23, 2023