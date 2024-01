Niels Bastiaens • donderdag 4 januari 2024 om 18:54

Zusjes Holmgren plannen voorlopig geen toekomst in de cross

De talentvolle zussen Ava en Isabella Holmgren (beide 18) zullen hun vizier de komende jaren meer op de weg, en minder op het veldrijden leggen. Dat vertelt Sven Nys, die de twee meisjes van Lidl-Trek – ondanks de link met Nys’ Baloise Trek Lions – niet onder zijn hoede kreeg, aan WielerFlits.

“Waarom ze niet voor ons rijden? Hun ambities zullen de komende jaren niet in de cross liggen. Misschien zullen ze nog wat mountainbiken, maar de hoofdfocus komt op de weg te liggen”, zegt Nys. “De interesse is er voorlopig niet om nog een groot programma te gaan rijden in de cross. Vandaar dat ze hen nu ondersteund hebben voor een paar crossjes, maar dan denken ze weer aan andere disciplines.”

Isabella werd in Hoogerheide nog wereldkampioene in het veld bij de junioren, voor haar zus. Die maakte afgelopen dan weer veel indruk tussen de profs, met een podium in Baal. “Natuurlijk is dat jammer, maar we kunnen niet iedereen in de ploeg halen”, zegt Nys. “We zullen zien wat het op termijn wordt. Als ze terug meer interesse krijgen in de cross, kunnen we de situatie altijd herbekijken.”

Nys gelooft wel in hun potentieel op de weg. “Als je hun lichaamsbouw ziet, zullen ze wel klimmerstypes zijn. Ze hebben allebei een grote motor, er zit veel talent in. De komende jaren zal moeten blijken waar ze echt in uitblinken.”