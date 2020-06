Zulte Waregem en Dwars door Vlaanderen organiseren Belgisch kampioenschap in 2021 vrijdag 5 juni 2020 om 12:04

Dwars door Vlaanderen en Zulte Waregem hebben de handen in elkaar geslagen om in 2021 het Belgisch kampioenschap op de weg te organiseren in Waregem.

Het was al even bekend dat het Belgisch kampioenschap aankomend jaar in Waregem zou worden verreden, maar verdere details ontbraken tot dusver. Het stadsbestuur van Waregem besloot echter deze week dat Dwars door Vlaanderen en Zulte Waregem de voorkeur krijgen boven evenementenbureaus Golazo en Twice, die ook het BK wilden organiseren.

Dwars door Vlaanderen heeft ruimte gekregen om het BK te organiseren in 2021 omdat ze de editie van 2020 verplaatst hebben naar volgend jaar, terwijl zij wel 70% van het budget kunnen vooruitschuiven. “We hebben dus meer tijd om aan de kampioenschappen voor mannen en vrouwen elite te werken”, laat Carlo Lambrecht van KSV Waregem Vooruit weten aan Het Laatste Nieuws.

“We willen ook alle Waregemse verenigingen mee betrekken in dit verhaal, zoals we ook met Wielsbeke deden. Dit is een goede deal tussen de voetbalclub en onze wielerclub waarmee we de jongste paar jaar ook al voor onze WorldTour-wedstrijd Dwars door Vlaanderen nauwer zijn gaan samenwerken.”

Parcours

Het parcours voor het BK in Waregem aankomend jaar staat nog niet vast, behalve dat het startschot gegeven zal worden nabij het Hippodroom in Waregem en er gefinisht zal worden bij het Regenboogstadion, thuisbasis van Zulte Waregem.