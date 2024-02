donderdag 29 februari 2024 om 15:30

Zuigen in Strade, likkebaarden in Parijs-Nice, zekerheden in Tirreno en de Ster is niet ver!

Podcast De kop is eraf na het Openingsweekend. Maar wie denkt dat de wielerfans daarmee verzadigd zijn, zit goed mis. Gelukkig wacht hen een bomvolle koerskalender, met dit weekend de heroïsche Strade Bianche, ferme rittenkoersen als Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico én de Nederlandse seizoensopener Ster van Zwolle. In de stemming komen? Alle koersen passeren in een gloednieuwe WielerFlits Podcast!

Maxim en Youri ontvangen deze week Nick, die vorige week nog in een zeiknatte O Gran Camiño zat. Ook in Toscane verwachten de weerstations een natte bedoening, waardoor het weleens kan uitmonden in een loodzware editie van Strade Bianche. Onze mannen maken in de podcast voor eens en altijd korte metten met de eeuwige discussie of de koers over de sterrati nu wel of geen Monument moet zijn. Wel schrijven ze Tadej Pogačar vast met viltstift op als winnaar op het Piazza del Campo in Siena, zaterdagmiddag.

Als gezegd zat Nick dus in Galicië vorige week, waar hij van dichtbij de ontwikkelingen van Jonas Vingegaard, Wilco Kelderman en Cian Uijtdebroeks volgde. De Nederlander mikt komende week op een goed resultaat in Parijs-Nice, terwijl de Deen de gedoodverfde winnaar van Tirreno-Adriatico is. In die ronde gaat Uijtdebroeks mee om veel van Vingegaard te leren. In de Koers naar de Zon keert ook Primož Roglič terug in koers, die er de degens kruist met Remco Evenepoel. Ook alle topsprinters tekenen het startblad.

Tot slot is er aandacht voor de Ster van Zwolle. De UCI 1.2-klassieker is al jarenlang het startschot van het Nederlandse wegseizoen en dat is dit keer niet anders. Zonder de opleidingsploeg van Visma | Lease a Bike ligt alle druk op TDT-Unibet. Aan Metec-Solarwatt, BEAT Cycling en VolkerWessels (met titelverdediger en drievoudig winnaar Coen Vermeltfoort) de uitdaging om het hen lastig te maken. Het is tevens de eerste wedstrijd voor de gloednieuwe opleidingsploeg van Lidl-Trek.

Kortom: alle redenen om voor dit weekend lekker weg te mijmeren tijdens het gure voorjaarsweer. Stem nu af op jouw favoriete podcastspeler en luister naar de WielerFlits Podcast!

