Zowel Gerben Thijssen als Corné van Kessel moeten passen voor Elfstedenronde

Gerben Thijssen was in de Euro Shop Elfstedenronde voorzien als een van de uitdagers van Tim Merlier, Fabio Jakobsen en Caleb Ewan. Maar Thijssn werd gisteren ziek en moet forfait geven. Ook Corné van Kessel is er niet bij. Intermarché-Wanty Gobert is in Brugge slechts met vijf renners van start gegaan.

Het was sportief manager Aike Visbeek die ons vanmiddag op de hoogte bracht van de afwezigheid van hun snelle man in Brugge. “Gerben is ziek geworden. Dan zou het onverstandig zijn hem te laten starten.” Voor Intermarché-Wanty Gobert wel een aderlating in deze Elfstedenronde, want Thijssen was de voorbije weken prima op dreef.

Ook Corné van Kessel is er niet bij. De veldrijder kampt nog met de naweeën van een val in de Heistse Pijl. Hij sukkelt met zijn staartbeentje. Zodoende is de Belgische WorldTour-ploeg in Brugge met slechts vijf renners van start gegaan. Tom Devriendt, de nummer vier van Parijs-Roubaix, zal straks in Brugge de sprint voor zijn rekening nemen.