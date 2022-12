Zorgen om Fem van Empel: wereldbekerleidster geeft op na zware val in Val di Sole

Fem van Empel kende een echte baaldag in het Italiaanse Val di Sole. De jonge Nederlandse kwam tijdens de verkenning van de Wereldbeker al ten val en in de race zelf ging het opnieuw mis. Van Empel viel hard op het spekgladde sneeuwparcours, bleef met veel pijn liggen en werd met een brandcard afgevoerd.

Van Empel botste met haar been op een paal en kende veel pijn. “We hoorden het kraken tot hier. Ik heb er kippenvel van”, zei ooggetuige Bart Wellens, ploegleider bij Tormans CX Team, voor de microfoon van Play Sports.

De leidster in de Wereldbeker kwam eerder op de dag al ten val tijdens een verkenning van het parcours. Ze zou tijdens de verkenning op een paaltje zijn gebotst en moest enkele minuten bekomen van de crash. De jonge Nederlandse kwam de eerste keer echter nog met de schrik vrij en kon dus alsnog meedoen aan de race.

Het is nog onduidelijk wat de exacte schade is bij Van Empel, die wel gewoon leidster blijft in de Wereldbeker. Er werd gevreesd voor een beenbreuk, maar ze is inmiddels al wel weer in staat om te lopen.